"Путін буде змушений припинити війну": Сибіга назвав фактори, що вплинуть на Росію

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що міжнародне співтовариство має достатньо можливостей, щоб змусити Росію припинити війну в Україні. Він назвав два фактори, що вплинуть на Кремль та змусять диктатора погодитися на перемир'я.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Міністерство закордонних справ України.

Що Сибіга каже про завершення війни?

На думку Міністра закордонних справ, спільними зусиллями міжнародне співтовариство має достатньо можливостей, щоб змусити Росію припинити війну в Україні. Він вважає, що для цього потрібний перехід від "стільки, скільки буде потрібно" до "настільки сильно, наскільки це можливо".

Путін буде змушений припинити цю війну, коли з'являться два фактори: у нього не буде ілюзій, що він зможе якось перемогти на полі бою; ціна продовження війни для нього і його режиму перевищить ціну її припинення,

– заявив Сибіга.

Він додав, що сучасні перегони озброєнь – це не ядерна зброя, а мільйони дешевих дронів. Той, хто зможе швидше наростити виробництво, забезпечить мир. На думку дипломата, це вимагає швидкого і достатнього фінансування української оборонної промисловості, яка зараз є найбільшим джерелом оборонних інновацій у світі. За умови достатнього фінансування Київ може виробити до 20 мільйонів дронів наступного року.

"Ми перебуваємо в перегонах з часом. Як в ресурсах, так і в технологіях. Нам потрібно досягти паритету і переваги, щоб змусити Путіна припинити війну", – підсумував Сибіга.

