Росія продовжує ігнорувати мирні зусилля світу щодо врегулювання війни в Україні. Володимир Зеленський наголосив на важливості гарантій безпеки.

Чи можливо, що війна в Україні завершиться, так як протистояння різних режимів у Кореї в 1950-х роках. На це запитання президент Зеленський відповів під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.

Чи обговорюється "корейський сценарій" завершення війни в Україні?

Глава держави наголосив, що війна України та Росії відрізняються від конфлікту у Кореї. Там йшлося про те, що війна завершилася без фінального мирного договору. Зеленський допустив, що між Києвом і Москвою теж може не бути мирної угоди. Саме тому, на його думку, такими важливими є гарантії безпеки від союзників. Для їх реалізації достатньо припинення вогню.

Ми не можемо витрачати час і чекати, коли буде чіткий договір про закінчення війни. Потрібні гарантії безпеки раніше,

– заявив президент.

Він зауважив, що ніхто не розглядає "корейську", "фінську" або будь-яку іншу моделі.

Володимир Зеленський підкреслив, що наразі невідомо, як саме розвиватимуться події. Очевидним є те, що мають бути гарантії безпеки, які не дозволять росіянам повторно прийти з новою агресією, а якщо вони таки наважаться на неї, – то зустрінуть реальний опір.

Довідка: "Корейський сценарій" передбачає замороження конфлікту та поділ території за прикладом Корейської війни (1950 – 1953). Після війни в Кореї офіційного мирного договору не було підписано, лише встановлене перемир'я. Корея була де-факто поділена на дві частини: Північну (КНДР) і Південну (Республіка Корея). Між ними виникла демілітаризована зона (DMZ) – одна з найбільш охоронюваних кордонів у світі. Конфлікт формально не завершено й досі, хоча бойові дії припинилися 70 років тому.

Що кажуть експерти про перспективи закінчення війни в Україні?