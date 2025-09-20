Зеленський відповів, чи можливий для України "корейський сценарій" закінчення війни
- Зеленський зазначив, що війна України та Росії відрізняється від конфлікту в Кореї.
- Президент припустив, що між Києвом і Москвою може не бути фінальної мирної угоди. Саме тому Україні так потрібні гарантії безпеки від союзників.
Росія продовжує ігнорувати мирні зусилля світу щодо врегулювання війни в Україні. Володимир Зеленський наголосив на важливості гарантій безпеки.
Чи можливо, що війна в Україні завершиться, так як протистояння різних режимів у Кореї в 1950-х роках. На це запитання президент Зеленський відповів під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.
Чи обговорюється "корейський сценарій" завершення війни в Україні?
Глава держави наголосив, що війна України та Росії відрізняються від конфлікту у Кореї. Там йшлося про те, що війна завершилася без фінального мирного договору. Зеленський допустив, що між Києвом і Москвою теж може не бути мирної угоди. Саме тому, на його думку, такими важливими є гарантії безпеки від союзників. Для їх реалізації достатньо припинення вогню.
Ми не можемо витрачати час і чекати, коли буде чіткий договір про закінчення війни. Потрібні гарантії безпеки раніше,
– заявив президент.
Він зауважив, що ніхто не розглядає "корейську", "фінську" або будь-яку іншу моделі.
Володимир Зеленський підкреслив, що наразі невідомо, як саме розвиватимуться події. Очевидним є те, що мають бути гарантії безпеки, які не дозволять росіянам повторно прийти з новою агресією, а якщо вони таки наважаться на неї, – то зустрінуть реальний опір.
Довідка: "Корейський сценарій" передбачає замороження конфлікту та поділ території за прикладом Корейської війни (1950 – 1953). Після війни в Кореї офіційного мирного договору не було підписано, лише встановлене перемир'я. Корея була де-факто поділена на дві частини: Північну (КНДР) і Південну (Республіка Корея). Між ними виникла демілітаризована зона (DMZ) – одна з найбільш охоронюваних кордонів у світі. Конфлікт формально не завершено й досі, хоча бойові дії припинилися 70 років тому.
Що кажуть експерти про перспективи закінчення війни в Україні?
- Нардеп Федір Веніславський заявив, що війна поступово наближається до завершення, викликаючи зміни в політичному ландшафті.
- Низка експертів для 24 Каналу оцінили ймовірність завершення війни до кінця 2025 року. Секретар оборонного комітету парламенту Роман Костенко не бачить ознак, які б показували, що війна скоро закінчиться. Він звернув увагу на те, що бюджетні витрати на оборону у 2026 році становлять 2,5 трильйони. Тобто уряд врахував, що наступного року в країні продовжуватимуться бойові дії.
- Офіцер розвідки окремого загону безпілотних систем "Тайфун" Олександр "Алекс" вважає, що росіяни наступатимуть, поки Сили оборони зроблять їхні втрати неприйнятними. Наразі ворогу байдуже на втрати, бо у нього постійно є приріст території. Якщо противник не зможе більше рухатися вперед, а втрати його залишаться на високому рівні, тоді він може піти на якісь перемовини.
- Політолог Олексій Буряченко зазначив, що політика США за Трампа теж не сприяє завершенню війни.