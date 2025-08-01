Україна прагне завершення війни вже цього року. На думку очільника МЗС Андрія Сибіги, лише жорсткі санкції проти Росії можуть змусити її припинити агресію.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Міністра закордонних справ Андрія Сибіги виданню Yle.

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Яка наразі мета України?

Андрій Сибіга підтримав намір президента США Дональда Трампа ввести жорсткі санкції проти Росії та країн, які купують у неї нафту. Адже це, зокрема, є джерелом фінансування війни, за яку українці "платять своєю кров'ю".

За словами Сибіги, такі обмеження можуть суттєво вдарити по економіці країни-агресорки і пришвидшити закінчення війни.

Санкції мають бути руйнівними для російської економіки. Вони повинні перешкодити Росії підживлювати свою військову машину та торгувати з третіми країнами,

– наголосив очільник МЗС України.

Також Сибіга підкреслив, що Трамп – "єдиний, кого боїться Путін", і якщо санкції справді буде введено вже найближчим часом, це може стати вирішальним кроком у припиненні вогню.

В українському МЗС зазначили, що Росія лише удавала мирні переговори, щоб виграти час і просунутись на фронті. Тож, на думку Сибіги, мир можна досягти лише спільним міжнародним тиском на загарбників.

Сибіга нагадав, що мир в Україні важливий для безпеки Європи та інших регіонів світу.

До слова, Україна докладає зусиль для повної синхронізації санкцій із партнерами. Такі рішення мають завдати удару по військовому бюджету Росії.