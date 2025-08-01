Україна має на меті завершити війну у 2025 році, – Сибіга
- Україна прагне завершити війну в 2025 році через жорсткі санкції проти Росії, які можуть суттєво вплинути на її економіку.
- Сибіга наголосив на підтримці обмежень з боку США, зазначаючи, що мир можливий лише через міжнародний тиск на Росію.
Україна прагне завершення війни вже цього року. На думку очільника МЗС Андрія Сибіги, лише жорсткі санкції проти Росії можуть змусити її припинити агресію.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Міністра закордонних справ Андрія Сибіги виданню Yle.
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Яка наразі мета України?
Андрій Сибіга підтримав намір президента США Дональда Трампа ввести жорсткі санкції проти Росії та країн, які купують у неї нафту. Адже це, зокрема, є джерелом фінансування війни, за яку українці "платять своєю кров'ю".
За словами Сибіги, такі обмеження можуть суттєво вдарити по економіці країни-агресорки і пришвидшити закінчення війни.
Санкції мають бути руйнівними для російської економіки. Вони повинні перешкодити Росії підживлювати свою військову машину та торгувати з третіми країнами,
– наголосив очільник МЗС України.
Також Сибіга підкреслив, що Трамп – "єдиний, кого боїться Путін", і якщо санкції справді буде введено вже найближчим часом, це може стати вирішальним кроком у припиненні вогню.
В українському МЗС зазначили, що Росія лише удавала мирні переговори, щоб виграти час і просунутись на фронті. Тож, на думку Сибіги, мир можна досягти лише спільним міжнародним тиском на загарбників.
Сибіга нагадав, що мир в Україні важливий для безпеки Європи та інших регіонів світу.
До слова, Україна докладає зусиль для повної синхронізації санкцій із партнерами. Такі рішення мають завдати удару по військовому бюджету Росії.