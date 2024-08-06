Стане катастрофою для Путіна: на що має зважитись Захід, щоб закінчити війну

Від результатів виборів у США певною мірою залежить ситуація в Україні. Відомо, що кандидат у президенти Дональд Трамп уже озвучував свій шлях закінчення війни.

На Заході розуміють, що війна перейшла у затяжну фазу. Про це 24 Каналу розповів російський публіцист зі США Андрій Піонтковський, зауваживши, що історичні наступи були, але ЗСУ не вистачило зброї, щоб повністю їх реалізувати.

Дивіться також Трамп пояснив, чому у нього вийде змусити Зеленського і Путіна почати переговори

Що потрібно для завершення війни

Росіяни не можуть прорвати лінію фронту, так само як українські військові не могли здійснити прорив без авіації. Тому зараз ми бачимо довгу боротьбу на виснаження, у якій певну перевагу все-таки має країна-агресорка.

Зрозуміло, що Росія переважає завдяки більшій кількості ресурсів та живій силі. Люди погоджуються воювати за гроші, адже у депресивних регіонах це єдина можливість для заробітку. Сім'ї самі посилають чоловіків на війну.

Надати Україні 150 літаків – це означає вигнати російських окупантів з Криму. Саме він є найбільш вразливим місцем Росії, тому втеча з півострова стане катастрофічним програшем для Путіна,

– зауважив Андрій Піонтковський.

Україна вже отримала перші винищувачів. Кремлівські чиновники не раз погрожували, що це нібито призведе до ескалації та лякали наслідками. Ба більше, навіть говорили про удар по іноземних аеродромах, де начебто стоятимуть F-16. Але, як бачимо, нічого не сталося.

Якби Росія справді наважилась на удар, тоді проти агресора має виступити весь Альянс. Путін зіштовхнеться не з десятками винищувачів, а з тисячами, які зберігаються на складах країн НАТО. Літаки є у достатній кількості, тому їх можна використати.

Це перший шлях до перемоги, який можна реалізувати хоч завтра,

– наголосив Піонтковський.

Який "мир" пропонують Україні

Також лунали пропозиції для України тимчасово відмовитись від певних територій. Їхню долю має вирішити референдум. За словами публіциста, єдиною можливою ціною за це можуть бути абсолютні гарантії безпеки для України.

Відповідно до плану, який озвучив колишній держсекретар США Майк Помпео треба домовлятися з росіянами про припинення вогню. А все інше залишити на розгляд Заходу. Далі можна говорити про вступ в НАТО, але для територій, які залишилися, і про гарантії для України.

Такий план у жодному разі не означає визнання окупації частини України. Юридично вона далі вважатиметься українською територією. Можемо говорити про аналогії з Німеччиною, коли у 1955 році лише Західну Німеччину взяли в НАТО,

– розповів Андрій Піонтковський.

Цей план можна теоретично розглядати, але ми знаємо позицію України, яка не поступиться своїми територіями. Раніше Володимир Зеленський назвав "божевіллям" ідею віддати Росії окуповані області.