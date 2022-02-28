Окупант завершив перегрупування для наступу: де зупинили загрозу
Джерело:пресслужба Генштабу ЗСУ
Російські окупанти завершили перегрупування і намагаються продовжити наступ, проте українським військовим вдається їх зупинити. Мовиться про різні напрямки.
Насамперед це напрямок Чернігів – Київ. Українські бійці вже зупинили 3 батальйонні тактичні групи біля російського селища Хомутовка та українських міст Глухів та Батурин.
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Ворог намагався вести наступ і у Донецькому операційному районі. Росіяни використовували армійські корпуси 1 та 2 АК за артилерійської підтримки власних загарбників.
Мета загарбника щодо виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей не досягнута,
– запевнили у Генштабі.
Також противника зупинили і в Слобожанському напрямку. На Поліссі противник зазнав відчутні втрати та намагається їх поповнити через повітряно-десантні війська.
Зокрема, втратив наступальний потенціал Мотострілецький підрозділ 14 Армійського корпусу Північного флоту Росії. Він був на рубежі Суми – Охтирка – Полтава.
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