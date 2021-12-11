"Завези мене": Ukraїner запускає перший подкаст

Команда Ukraїner анонсувала запуск першого подкасту "Завези мене". У ньому знайомитимуть з місцями, які вам захочеться додати до списку обов'язкових до відвідування.

Кожен з сезонів подкасту "Завези мене" розповідатиме про обрані місця. Зокрема мовиться про ті, які Ukraїner вже дослідили в експедиціях.

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Про замки і фортеці

Перший подкаст буде про замки та фортеці України.

У експедиціях Україною ми фіксували, якими є твердині сьогодні, втім тільки деякі з них потрапили до наших мультимедійних матеріалів на сайті,

– поділилися творці.

За їхніми словами, історії звучатимуть знайомими вам голосами, які дають можливість говорити цим будівлями. Кожен із випусків подкасту може стати вашим особистим провідником до найцікавіших місцин.

Тизер подкасту "Завези мене": дивіться відео Ukraїner

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