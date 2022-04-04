Завіса опускається: в Росії скасували спецоформлення віз для журналістів і делегацій

У Росії продовжують запроваджувати нові обмеження у сфері медіа. Цього разу президент держави-агресора Володимир Путін підписав новий указ.

У Російській Федерації продовжують зачищати інформаційний простір. Про нові нововведення повідомляють пропагандистські ЗМІ в Росії.

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У Росії скасовують спецвізи для журналістів та делегацій

Відомо, що російський диктатор Володимир Путін підписав указ про призупинення спрощеної процедури оформлення віз для офіційних делегацій та журналістів. У Росії це назвали відповіддю на недружні дії іноземних країн.

Більше про блокування доступу до інформації:

Наприкінці березня 2022 року Роскомнадзор заблокував сервіс Google News. Причина очевидна – війна Росії в Україні. Вони це обґрунтували тим, що цей сервіс поширював "фейки" про ситуації в Україні.

У Російській Федерації почали блокувати ЗМІ Азербайджану. Все як завжди – азербайджанські журналісти повідомляли правду про війну Росії в Україні.

До списку заблокованих ЗМІ на території держави-агресора можна знайти й українські. Зокрема, 24 канал.

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