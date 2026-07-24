Двигуни для "Іскандерів" і не тільки: що відомо про завод "Авитек", який атакували ЗСУ

У ніч 24 липня Сили оборони завдали удару по російському підприємству "Авитек". Воно розташоване в Кірові, за 1200 кілометрів від України.

Ракета влучила в один з найбільших корпусів. Про це повідомив Defence Express.

Що відомо про завод?

Сили оборони України у п'ятницю, 24 липня успішно завдали далекобійного удару по військово-промисловому комплексу країни-агресорки. Завод вдалось уразити за допомогою ракет FP-5"Фламінго". Це підтвердив головний конструктор Fire Point Денис Штілерман. Також місцеві жителі викладали відео наслідків прильоту по підприємству.

Завод "Авитек" (АО "Вятское машиностроительное предприятие "Авитек") займає площу близько 60 гектарів. Він має десятки великих корпусів.

Підприємство входить до складу "Алмаз-Антей" і є головним виробником всіх російських систем ППО. Тож цілком ймовірно, що "Авитек" виготовляє одразу два види озброєння.

По-перше, це зенітні ракети та комплектуючі до ЗРК "Тор". По-друге, системи протиповітряної оборони. Тож удар ЗСУ може створити труднощі для забезпечення країни-агресорки обома видами зброї.

Також, згідно з даними ГУР МОУ, підприємство залучене до виготовлення крилатих ракет та їхніх складових. Завод випускає пускові газогенератори 526М, які використовуються у двигунах усіх основних російських крилатих ракет: Х-101, "Калибр", Р-500 до ОТРК "Искандер", а також Х-59.

Що відомо про останні удари по Росії?

Володимир Зеленський повідомив, що "Авиатек" постачав компоненти для авіаційної та ракетної техніки росіян, яку вони застосовують під час масованих атак по Україні. Президент подякував українським воїнам за влучність.

Також у ніч на 24 липня СБУ завдала нових успішних ударів по НПЗ, нафтоперекачувальних станціях та РЛС на території Росії та тимчасово окупованого Криму. Дрони долетіли навіть до станції "Субханкулово" у Республіці Башкортостан, яка розташована за 1350 кілометрів від України.