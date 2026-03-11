У мережі з'явились наслідки удару по заводу "Кремній Ел" у Брянську

Сили оборони 10 березня влучили ракетами по заводу мікроелектроніки "Кремній Ел" у Брянську. Внаслідок цього підприємство зазнало серйозних пошкоджень.

Про це повідомили в телеграм-каналі "КіберБорошно".

Що відомо про пошкодження заводу "Кремній Ел"?

З'явились супутникові фото з наслідками влучань по російському заводу "Кремній Ел". Знімки підтверджують, що удар здійснили по 4 корпусу заводу п'ятьма ракетами Storm Shadow.

Відновлення цеху без повної реконструкції майже неможливе. Тому це фактично робить його неможливим до експлуатації.

Окрім цього були зафіксовані інші влучання поза межами заводу.

Завод "Кремній Ел" у Брянську – один із ключових російських підприємств мікроелектроніки, що виробляє мікросхеми та компоненти для військової техніки, зокрема для ракетних систем і бойових комплексів. Він є важливою частиною оборонно‑промислової ланки Росії.

Фото до/після удару по заводу / Фото "КіберБорошно"

