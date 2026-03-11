У мережі з'явились наслідки удару по заводу "Кремній Ел" у Брянську
- Сили оборони 10 березня влучили п'ятьма ракетами по заводу "Кремній Ел" у Брянську.
- Завод зазнав серйозних пошкоджень.
Сили оборони 10 березня влучили ракетами по заводу мікроелектроніки "Кремній Ел" у Брянську. Внаслідок цього підприємство зазнало серйозних пошкоджень.
Про це повідомили в телеграм-каналі "КіберБорошно".
Що відомо про пошкодження заводу "Кремній Ел"?
З'явились супутникові фото з наслідками влучань по російському заводу "Кремній Ел". Знімки підтверджують, що удар здійснили по 4 корпусу заводу п'ятьма ракетами Storm Shadow.
Відновлення цеху без повної реконструкції майже неможливе. Тому це фактично робить його неможливим до експлуатації.
Окрім цього були зафіксовані інші влучання поза межами заводу.
Завод "Кремній Ел" у Брянську – один із ключових російських підприємств мікроелектроніки, що виробляє мікросхеми та компоненти для військової техніки, зокрема для ракетних систем і бойових комплексів. Він є важливою частиною оборонно‑промислової ланки Росії.
Фото до/після удару по заводу / Фото "КіберБорошно"
Що відомо про інші влучання Сил оборони?
У січні-лютому 2026 року Сили оборони України завдали серії ударів по стратегічних об'єктах російського ВПК. Було уражено заводи "Атлант Аеро" (Таганрог), "Мічуринський завод Прогрес" і "Воткінський завод", склади безпілотників та арсенали в Катлубані, а також ракетний полігон "Капустин Яр".
10 – 11 березня Сили оборони України завдали ударів по ряду військових об'єктів ворога на окупованих територіях. Було уражено командний пункт під Авдіївкою, зенітний ракетний комплекс "Бук-М1" у Багатівці, склади боєприпасів та БпЛА у Донецькій і Запорізькій областях, а також нафтобази в Бердянську, Джанкої та Азовському.
8 – 9 березня українські підрозділи ССО завдали ударів по стратегічних об'єктах російської армії на тимчасово окупованих територіях. Під вогонь потрапили радіолокаційні станції "Оборона-14", "Небо-У" та РЛС ЗРК С-300 у Євпаторії, елементи командного пункту морської піхоти у Зачатівці, ЗРК "Бук-М3" на Луганщині та командно-спостережні пункти підрозділу "Рубікон" на Донеччині й Запоріжжі.