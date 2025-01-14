Дрони вдарили по заводу "Оргсинтез", там спалахнула пожежа: показуємо його на карті

У Росії дрони атакували черговий завод. Мовиться про підприємство, яке виробляло хімічні речовини.

Вночі проти 14 січня дрони атакували завод "Оргсинтез" у Казані. Про те, де він розташований пише 24 Канал.

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На заводі спалахнула пожежа

Внаслідок атаки дронів на заводі "Оргсинтез" спалахнула пожежа. Водночас росіяни заявляють тільки про "падіння" уламків на підприємстві. Завод розташований у Казані.



Де розташований завод "Оргсинтез" / Скриншот 24 Каналу

Російські ЗМІ писали, що вогонь охопив одразу три цистерни на території заводу. Росіяни також писали, що перед пожежею чули вибухи.

Що виготовляли на заводі "Оргсинтез" спеціалізується на виробництві хімічних речовин, таких як: полімери, сополімери етилен, поліетилен, полікарбонати, бісфенол, етаноламіни, ацетон, фенол.

Місцева влада ігнорує інформацію про пожежу на заводі. Голова Татарстану привітав жителів регіону із добрим ранком, але не написав жодного слова про атаку БпЛА.

Цей російський завод розташований за понад 1200 кілометрів від кордону із Україною.



Відстань до українського кордону / Скриншот 24 Каналу

Крім цього, дрони також атакували й інші регіони Росії. У аеропортах був план "Килим", який обмежує польоти.