Гаряча ніч: у Москві та області вночі спалахнули масштабні пожежі

У ніч на 11 січня у Москві та Підмосков'ї спалахнули масштабні пожежі. Горів виробничий цех та адміністративно виробнича будівля.

Про це повідомляють у російських телеграм-каналах. Загоряння були настільки масштабними, що вогонь ледве вдалося приборкати до ранку, передає 24 Канал.

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У Підмосков'ї горів полімерний завод

Як повідомляють у мережі, у селі Обухово, що у Підмосков'ї, вночі спалахнув полімерний завод "Поліком". Пожежі надали третій ранг, адже вогонь охопив понад 8 000 квадратних метрів.

У Підмосков'ї горів завод: дивіться відео

Російські пожежники гасили пожежу понад 4 години. На місці загоряння працювало понад 100 рятувальників та 33 одиниці техніки. Що стало причиною такого масштабного займання – невідомо.

Вогонь охопив понад 8 000 квадратних метрів: дивіться відео

До слова, "Поліком" – один з найбільших російських виробників. Він спеціалізується на виробництві термопластичних компаундів та композиційних матеріалів для таких напрямків, як будівництво, автомобілебудування, побутова техніка, взуттєва промисловість, медична та харчова промисловість. Окрім того, у мережі додають, що власник приміщення виробництва Gavary Group перебуває під санкціями. Його звинуватили у виробництві матеріалів для спецвзуття, касок, бронежилетів та іншої екіпіровки окупантів.

У поліції підозрюють, що територію заводу могли підпалити.

У Москві загорілася адміністративна будівля

Окупанти могли погрітися й в Москві, де спалахнула адміністративно-виробнича будівля. У мережі не уточнювали, який саме об'єкт спалахнув. У російському МНС лише повідомили, що вогонь охопив площу близько 2 000 квадратних метрів.

Рятувальники також кілька годин приборкували пожежу.

Масштабна пожежа у Москві: дивіться відео

У Росії почастішали пожежі

Упродовж 2023 року на території Росії сталося 939 пожеж. До слова, це на 125% більше, аніж у минулому 2022 році. Рекордсменкою за кількістю пожеж стала Московська область.

Мовиться лише про побутові пожежі. Якщо ж додати ще й лісові, то кількість стрімко зростає до понад 100 тисяч. Загалом, у вогні окупанти втратили понад мільярд рублів.

Найчастіше, окрім лісів, у Росії горіли ТЦ, військові об'єкти, заводи та різні складські приміщення.