У Єкатеринбурзі палає завод "Полістирол-буд": він виробляє компонент, що ховає від тепловізорів

У неділю, 1 грудня, у російському Єкатеринбурзі раптово спалахнув завод "Полістирол-буд". Відомо, що він постачає важливі компоненти для окупаційної армії.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про завод "Полістирол-буд" у Єкатеринбурзі

У російському Єкатеринбурзі спалахнув завод "Полістирол-буд", який займається виробництвом спіненого полістиролу та виробів із нього. Це підприємство брало безпосередню участь у війні проти України.

Зокрема, спінений поліетилен "Екофол" використовується росіянами на фронті для укриття від тепловізорів. А також інші вироби використовуються у виробництві складових дронів. Тепер ні. Красиво,

– зауважує радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Представник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук також зазначає, що вироби заводу також використовуються у виробництві комплектовання для дронів.

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За даними російських пабліків, вогонь охопив площу 1500 квадратних метрів, є інформація про падіння покрівлі.

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Є постраждалий, із промзони самостійно евакуювалися 70 людей. Що стало причиною пожежі не повідомляється. Місцева влада посилається на те, що спочатку потрібно ліквідувати пожежу. До гасіння залучили пожежний потяг, 95 рятувальників та 35 одиниць техніки. Впоратися з вогнем рятувальники поки що не можуть.