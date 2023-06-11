У Ростові потужно горить територія заводу "Ростсільмаш" – найбільшого в Росії
У Росії чергова пожежа. Цього разу вогонь спалахнув на заводі країни-агресорки "Ростсільмаш".
Пожежа спалахнула в Ростові на вулиці Менжинського. Про це з посиланням на росЗМІ, пише 24 Канал.
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Що відомо про пожежу на "Ростсільмаші"
У ворожих телеграм-каналах розповіли, що вогонь спалахнув на території заводу "Ростсільмаш". Заявили, що нібито на площі 80 квадратних метрів горять "покришки".
Існує загроза поширення пожежі на сусідні склади,
– зазначили у пресслужбі ворожого МНС.
До речі, "Ростсільмаш" – це найбільше підприємство Росії з виробництва сільськогосподарської техніки. Зауважимо, що у мережі вже оприлюднили кадри з місця пожежі.
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Пожежа у Ростові: дивіться відео
Як горить "Ростсільмаш": дивіться відео
На вокзалі в Уфі сталася масштабна пожежа
- 9 червня в Уфі сталася масштабна пожежа. На залізничному вокзалі загорілися цистерни з пальним.
- До гасіння залучили 17 одиниць техніки, навіть пожежний потяг і катер.
- До речі, деякі російські пропагандисти заплуталися, де ж сталася пожежа. Одні видання повідомляли про загоряння на складі, інші – на залізничних коліях.