"Це стало повною несподіванкою": чим ЗСУ вдарили по топзаводу Путіна та якими будуть наслідки

Днями завод ВЗПП "Мікрон", який виготовляє електроніку для російських ракет зазнав сильного ураження після атаки України. Експерти відзначають, що цей об'єкт є вкрай важливим для Росії.

Для успішної атаки по стратегічному заводу мікроелектроніки Україна могла застосувати новітні високоточні ракети західного зразка для знищення. Спеціально для 24 Каналу експерти розібрали, які ракети могли прилетіти по Воронежу та як атака вплине на можливість виготовлення ракет у Росії.

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Які наслідки чекають на Росію після удару по заводу?

Військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов зауважив, що атака по Воронезькому заводу була напрочуд професійно виконаною. Не було зафіксовано масованих польотів дронів, зокрема обманок, для виснаження російської ППО. У ціль точно прилетіли саме ракети.

Це стало повною несподіванкою. Губернатор лиш написав про повітряну загрозу, й одразу після цього росіяни почали викладати ролики з вибухом. Зрозуміло, що завдали саме ракетного удару. Спершу йшлося про Storm Shadow, потім про "Фламінго". Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив, що був удар саме ракетами повітряного базування – їх запускали з літаків,

– зазначив Сазонов.

Підприємство у Воронежі виробляло електроніку, зокрема мікропроцесорні елементи для ЗРГК "Панцир-С1" та ракет X-101, "Іскадер-К". Ба більше, обладнання на заводі росіянам вкрай складно придбати, адже проти ВЗПП "Мікрон" багато країн ввели санкції. Однак зрештою, найнадійнішими виявилися українські санкції.

"Він працював на російський ВПК, і це чудово. Ракети, які зараз випускають по Україні, беруть фактично "з коліс", а не зі складів із великими запасами. Так, ракети, що прилетіли по Україні в травні, виготовили лише на початку весни. Тому якщо зараз вибивати такі виробництва, то вже наступного місяця у Росії не буде важливих елементів для цих ракет. Тільки так можна зупинити ворога", – наголосив військовий.

Які наслідки удару по заводу у Воронежі: перегляньте відео

Водночас на думку майора ЗСУ Андрія Ткачука, аж надто серйозного впливу на масовані атаки по Україні, це ураження не матиме.

"Я думаю, що це вплине на масовані обстріли. Не так, як би нам хотілося: умовно, щоб два місяці взагалі нічого не було б. Так не вийде, тому що ворог має певний запас та може чимось перекритися. Але на процес виготовлення та забезпечення війська такими ракетами цей удар вплине, й це – хороший сигнал", – пояснив Ткачук.

Однак важливим став і сам факт атаки по такому заводу. Об'єкти такого стратегічного рівня охороняють засоби ППО, однак вони не змогли впоратися й пропустили щонайменше дві ракети. Тож подібне ураження – це серйозний ляпас для Володимира Путіна.

Чи могли по заводу прилетіти ракети США?

У мережі з'явилась інформація, що атакувати завод могли американськими ракетами. Йдеться про те, що це могла бути нова розробка – ракети ERAM із дальністю понад 900 кілометрів.

Навіть якщо це так, пояснив генерал-лейтенант у відставці та засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко, офіційно цього ніхто не підтверджуватиме. Принаймні поки.

Справді, це найімовірніше могла бути американська ракета. Але у кожної держави, яка нам дає зброю, є своя політика таємності чи відкритості щодо застосування цієї зброї,

– зауважив Романенко.

До того ж у звіті Генштабу зазвичай вказують тип зброї, яким атакували той чи інший об'єкт. Зокрема, якщо удари здійснювали британськими ракетами Storm Shadow, це ніколи не приховували. Цього ж разу у Генштабі лише повідомили, що удар по ВЗПП "Мікрон" був виконаний із допомогою високоточних крилатих ракет – без уточнень щодо типу.

Чи могли по Воронежу прилетіти американські ракети: дивіться відео

Варто також зазначити, що адміністрація Трампа доволі вороже ставилась до передачі Україні власного озброєння. Однак це могло змінитися з новими успіхами Сил оборони – удари в глибокий тил Росії, знищені нафтопереробні заводи та ефективні атаки по логістиці ворога.

"Розворот у бік України відбувся лиш тому, що Трамп хоче бути пов'язаним із перемогою. А зараз ініціатива переходить саме до нас. Аналітики та військові можуть казати Трампу, що якщо він хоче асоціюватися з перемогою – треба допомагати Україні. Тому зараз все це роблять приховано", – пояснив генерал-лейтенант у відставці.

Однак Романенко також не виключає, що по заводу у Воронежі могли вдарити й українськими ракетами "Фламінго".

Які саме ракети могли використати для удару?

Авіаексперт, офіцер Повітряних сил у резерві та директор із розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський також вважає, що по Воронежу могли прилетіти американські ракети. Водночас він зауважив, що йдеться про модернізовані ракети AGM-158 JASSM.

З 2024 року існує розгорнута програма, в межах якої модернізують деякі види американського озброєння для їхньої експлуатації в Україні. Так, коли Україна очікувала на отримання F-16, разом із літаками вкрай була потрібна ракета JASSM, яка може працювати на дальність від 600 до 900 кілометрів, для того, щоб можна було вибивати важливі об'єкти на території Росії.

2024 року стартувала програма, яка передбачала модернізацію ракет AGM-158 JASSM до варіанту AGM-188 із загальною вагою 200 кілограмів, що дозволить працювати цими ракетами з літаків F-16 або з модернізованих літаків радянського зразка, які ми експлуатуємо. Всі строки підійшли, й були деякі заяви, що коли даний вид озброєння використовувався по тимчасово окупованій території України, тестування вже відбулося,

– пояснив Храпчинський.

Зрештою, американці самі зацікавлені у створенні далекобійних ракет, значно дешевших і технологічніших. Адже зараз важливу роль відіграє можливість використання наднизького профілю прольоту для того, щоб бути непоміченим для засобів радіолокації.

Ми змогли побачити, це було три прильоти, тобто три ракети, які чітко прилетіли у дві будівлі, внаслідок чого були колосальні руйнування. Чи використовували ракети Storm Shadow/Scalp або AGM-188 — треба буде дивитися далі по уламках, які, можливо, покажуть росіяни. Вони у будь-якому випадку наголошуватимуть, що це була західна зброя, й будуть тиснути цим на наших партнерів", – зазначив авіаексперт.

Та все ж програма з модернізації зброї США вже на фініші, тому цілком імовірно, що Україна могла використати саме американські ракети.

Яка саме ракета вдарила по заводу у Воронежі: дивіться відео