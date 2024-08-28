В "Атеш" заявили про масовий саботаж на заводах оборонно-промислового комплексу Росії й Білорусі

У Росії та Білорусі масово поширюється саботаж. Саботують саме на заводах оборонно-промислового комплексу.

Агенти "Атеш" отримали документ, у якому викладені заклики до саботажу на заводах оборонно-промислового комплексу. Ці інструкції вже поширюються серед працівників заводів.

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Що відомо про саботаж на ворожих заводах

На нашу пошту надійшов лист від агентів із текстовим документом, де розписано заклики до саботажу на заводах оборонно-промислового комплексу… Робітники з великим інтересом сприймають ці заклики та готові діяти,

– заявив агент.

Партизани "Атеш" зазначили, що в інструкції описані поетапні дії, які почали поширюватися серед співробітників великих підприємств.

Рекомендації працівникам заводів оборонно-промислового комплексу в Росії та Білорусі

У документі є інструкції для різної категорії працівників, у яких зазначено, що саме вони мають робити, щоб уповільнити роботу заводів.

Ми стаємо свідками краху злочинного режиму. Підтримуйте боротьбу, кожний саботаж наближає нашу перемогу,

– запевнили в "Атеш".

Вони також повідомляли, що у російському курортному місті Сочі російська окупаційна армія розмістила своє ППО на пляжі, де відпочивають росіяни.