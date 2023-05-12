Rheinmetall вироблятиме танки в Україні: концерн заснував спільне підприємство з Укроборонпромом

Rheinmetall заснував спільне підприємство з Укроборонпромом, аби ремонтувати та виробляти танки в Україні. Керівництво здійснюватимуть представники німецького концерну.

Німецький оборонний підрядник Rheinmetall стане центральним місцевим постачальником для України. Про це повідомили у концерні.

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Rheinmetall заснував з Укроборонпромом спільне підприємство

Концерн Rheinmetall створив спільне підприємство з українським державним концерном "Укроборонпром"

Контракти вже підписані,

– заявив генеральний директор Армін Паппергер.

Він додав, що співпраця охоплюватиме технічне обслуговування та ремонт бронетехніки в Україні. Також паралельно готуватиметься будівництво танків.

"Україна отримає вигоду від комплексного трансферу технологій, а також короткострокових поставок військової техніки з Німеччини", – зауважив Паппергер.

У новій компанії Rheinmetall володітиме мажоритарним пакетом акцій у розмірі 51%. Також концерн візьме на себе підприємницьке лідерство. Керівництво здійснюватимуть його представники.

Варто зауважити, що Паппергер нещодавно перебував в Україні, щоб обговорити співпрацю з президентом Володимиром Зеленським. Адже Київ наразі залежить від підтримки західних держав у здійсненні запланованого весняного наступу.

Що відомо про Rheinmetall Це найбільший німецький концерн з виробництва озброєнь. Компанія входить до трійки найбільших виробників військової техніки та боєприпасів у західному світі. Біржова вартість Rheinmetall становить понад 10 мільярдів євро.

Rheinmetall хоче виробляти в Україні танки та ППО

Паппергер нещодавно заявив, що протягом найближчих тижнів Rheinmetall намагається укласти низку угод про співпрацю та створення спільних підприємств з українськими компаніями. Мовиться про потужності у сфері виробництва автомобільних систем, протиповітряної оборони та боєприпасів.

Таким чином, ми даємо можливість Україні в середньостроковій і довгостроковій перспективі бути здатною захистити себе,

– підкреслив гендиректор Rheinmetall.

За його словами, інвестиції в майбутні заводи надходитимуть від української держави. Як конкретний приклад Паппергер навів план щодо виготовлення в Україні основних бойових танків Panther.