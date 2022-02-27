Заводи Укроборонпрому у "вільний час" виготовляють протитанкові "їжаки"

Боротьба з окупантом зараз ведеться на абсолютно всіх фронтах. Так, заводи Укроборонпрому займаються виготовленням протитанкових "їжаків", коли на це є вільний час.

Російська армія, що і не дивно, активно використовує для нападу на Україну танки. Тож в Укроборонпромі, як і по всій країні, починають протидіяти їм.

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У підприємстві заявили, що усі заводи, які мають відповідну можливість, зайнялися виробництвом простих, але ефективних засобів затримання противника. Мовиться, власне, про протитанкові "їжаки".

Також в Укроборонпромі наголосили на тому, що спеціально не дають повнішу інформацію про назви заводів, а також не публікують обстановку на них. Не з'являються також повідомлення про кількість відремонтованої техніки, адже все це може використати на свою користь супротивник.

Відтак у сповіщеннях підприємства найчастіше можна буде прочитати слова "максимально", "велика кількість", "постійно передається". І поки не закінчиться війна, цифри не можуть бути і не будуть оприлюдненими.

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