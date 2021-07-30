Двох учасників заворушень біля ОП затримали: їм загрожує арешт
Джерело:Нацполіція
ПІд будівлею Офісу Президента сталися сутички 30 липня. Правоохоронцям довелося затримати 2 учасників, які провокували конфлікт. Їх притягнули до відповідальності.
Поліціянти запевнили, що чоловіки поводилися агресивно. Вони провокували не лише учасників мітингу, але й самих правоохоронців.
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Що робили чоловіки
Вони вчинили словесний конфлікт. Також нецензурно висловлювалися щодо правоохоронців та інших громадян. Їх затримали не одразу, спочатку зробили зауваження та попросили припинити порушення громадського порядку. Однак молодики не реагували.
Поліцейські доставили чоловіків до Печерського управління поліції. Там притягнули їх до відповідальності за дрібне хуліганство.Довідка. Як виявилось вже у відділку, чоловіки – уродженці Житомирської області, 1979 та 1982 років народження.
Чоловікам загрожує до 15 діб адміністративного арешту.
Сутички під ОП: коротко
- Під Офісом Президента сталися сутички між радикалами та представниками ЛГБТ-спільноти 30 липня.
- Про постраждалих наразі нічого невідомо. Однак довелося втручатись поліції – правоохоронці застосували сльозогінний газ, щоб втихомирити ситуацію.
- Як відомо, учасники акції підтримували ухвалення законопроєкту про посилення відповідальності за дискримінацію будь-яких груп людей на ґрунті нетерпимості.
- Під час протесту біля будівлі ОП знайшли сумку та підозрювали, що там вибухівка. Здогадки, на щастя, виявились неправдивими.