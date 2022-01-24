Заворушення в Буркіна-Фасо: військові вимагають відставки президента

В Буркіна-Фасо, що у Західній Африці, сталися заворушення. Біля резиденції президента зафіксували постріли.

Звуки пострілів пролунали після того, як солдати влаштували заколот у кількох казармах. Вони вимагали звільнення військового керівного складу країни та додаткових ресурсів для боротьби з ісламістськими повстанцями.

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В Буркіна-Фасо – комендантська година

За інформацією видання, частиною вимог військових є відставка президента Роха Марка Крістіана Каборе. Місцеві також повідомили, що бачили над резиденцією президента в столиці гелікоптер.

23 січня в Буркіна-Фасо запровадили комендантську годину. В указі президента мовиться, що вона зберігатиметься "до подальшого повідомлення на усій території країни".

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Крім того, протестувальники нібито розграбували штаб-квартиру квартиру правлячої партії Каборе. Однак уряд закликав зберігати спокій та спростував чутки про захоплення влади армією або затримання президента Каборе.

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Текст публікації LSI:

За ексклюзивною інформацією, відхід президента Роха Каборе справді є частиною вимог бунтівників. Коли ми пишемо ці рядки, саме жандармерія забезпечує безпеку президента Каборе.