Таємні мережі впливу: хто звинувачував мігрантів у протестах у Франції

Прихована російська мережа Operation Overload намагалася використати заворушення у Франції, щоб звинуватити в них неконтрольовану міграцію та показати уряд слабким, ідеться у внутрішній оцінці Європейського Союзу.

Про це сьогодні, 9 листопада, розповіло агентство Reuters, яке ознайомилося з внутрішньою оцінкою ЄС. Аналітики проаналізували події з 7 до 21 жовтня. За їхніми висновками, Росія намагалася змалювати владу Франції слабкою та дедалі авторитарнішою.

Як діяла мережа Operation Overload?

Operation Overload діє з вересня 2023 року. За даними звіту, вона націлена на західних публічних осіб, інституції та медіа, щоб дискредитувати їх і їхню підтримку України, а також просувати вигідний Росії контент. Для цього мережа видає себе за надійні джерела.

Під час заворушень вона розповсюджувала відео від імені західних ЗМІ для французької аудиторії. У деяких із них неправдиво стверджували, що мігранти зґвалтували учасників протестів чи що от-от станеться теракт.

Хто ще поширював "ворожі наративи"?

Окрему внутрішню оцінку склало МЗС Франції, з якою ознайомилося Reuters. У ній ідеться, що з "ворожими наративами" виступали й акаунти, пов'язані з Ізраїлем та американським рухом MAGA (Make America Great Again). Вони пов'язували заворушення з радикальним ісламізмом і міграцією.

За даними МЗС Франції, 10 найпопулярніших дописів у X про заворушення з 16 до 18 жовтня зібрали:

2,8 мільйона переглядів від проросійських акаунтів;

понад 35 мільйонів від ізраїльських офіційних осіб, медіа й інфлюенсерів;

понад 49 мільйонів від пов'язаних із MAGA.

Таким чином, іноземні актори намагалися максимально скористатися внутрішньою кризою у Франції, щоб поглибити суспільний розкол та дискредитувати владу країни.

Що відповіли у Франції та Росії?

У МЗС Росії не відповіли на запит про коментар. На прохання про коментар агентства Reuters французькі чиновники послалися на заяви президента Еммануеля Макрона, який 21 жовтня заявив, що за протестами не було видимого іноземного втручання, але була іноземна маніпуляція інформацією.

Нагадаємо, заворушення у Франції почалися минулого місяця з протестів проти зростання вартості життя та погіршення державних послуг. Вони вийшли з-під контролю та стали одними з найжорстокіших за кілька десятиліть. 18 жовтня американський президент Дональд Трамп закликав французьку владу закрити кордони на тлі масових протестів. Він заявив, що країну руйнують мігранти, у серцях яких панує ненависть.