Біженці влаштували заворушення на кордоні Білорусі та Литви: у повітря підняли вертоліт

У тимчасовому таборі для нелегальних мігрантів у Литві почалися заворушення. Служба охорони підняла вертоліт над селом Руднінкай біля кордону з Білоруссю.

За словами представника охорони Рокаса Пукінскаса, вертоліт Eurocopter EC-135 підняли у повітря на прохання поліції. У такий спосіб координували дії на землі.

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Підставою для таких дій стали масові заворушення нелегальних мігрантів на кордоні з Литвою. Ввечері 10 серпня проблему вдалося розв'язати.

"Зараз ситуацію на полігоні стабілізували, безлад на кордоні припинили, але слід сказати, що там багато людей, умови неідеальні", – розповів представник МВС Міндаугас Баярунас.

Зламаний паркан і втеча біженців

Місцева поліція заявила про заворушення в таборі для мігрантів. Надзвичайна подія трапилася близько 22:00 у вівторок, 10 серпня 2021 року.

"Нелегальні мігранти почали ламати паркан у таборі, кільком вдалося втекти", – поінформували в ЗМІ.

Національне радіо Литви також оприлюднило інформацію про розшук 7 нелегальних мігрантів. Їм нібито вдалося втекти з табору біля села Руднінкай. Спершу зникло 12 осіб, 5 із них згодом знайшли.

Бунт біженців на кордоні Литви й Білорусі / Фото LRT

Ситуація з мігрантами у Литві

У МВС Литви повідомили, що нелегальними мігрантами є люди різних національностей. Між ними трапляються конфлікти та заворушення різного масштабу й на кордоні така ситуація типова.

Баярунас заперечив інформацію про мігрантів, яким вдалося втекти з полігону. Не заявляли у МВС Литви й про нанесені збитки.

Загалом у таборі перебуває близько 400 біженців з країн Азії та Африки. Вони незаконно прибули в Литву через кордон з Білоруссю. Спершу на полігоні планували розмістити до 1500 затриманих біженців, але через масові протести мешканців Руднінкая, це число зменшили до 800.

Через кордон з Латвією до Євросоюзу також намагаються прорватися нелегальні мігранти. За добу 10 серпня на кордоні з Білоруссю затримали 77 людей.