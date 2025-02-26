Завтра 26 лютого застосовуватимуть відключення світла: кого зачеплять обмеження

Укренерго попередило про відключення світла у середу, 25 лютого, лише для промисловості та бізнесу. Обмежень для побутових споживачів наразі не прогнозується.

Енергетики нагадують, що причина тимчасових обмежень є пошкодження енергооб'єктів після атак Росії. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укренерго.

Дивіться також У двох областях запровадили обмеження на споживання електроенергії

Протягом доби можливі зміни

Згідно з оприлюдненою інформацією, впродовж 26 лютого по Україні будуть застосовувати заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Відключення діятимуть з 16:00 до 19:00. Водночас для побутових споживачів обмежень не прогнозують.