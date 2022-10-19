Завтра по всій Україні з ранку до вечора вимикатимуть світло, – Офіс Президента

У Офісу Президента повідомили, що по всій Україні вимикатимуть світло. Мовиться про всі області України.

Відповідну інформацію повідомили у Офісі Президента ввечері 19 жовтня. Електрику вимикатимуть 20 жовтня.

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В Україні вимикатимуть світло

Завтра 20 жовтня 2022 по всій Україні будуть вводитися обмеження постачання електроенергії,

– повідомили в Офісі Президента.

Українська влада розповіла, що ворог знову зруйнував генеруючі об'єкти енергетики. Також в Офісі Президента написали, що:

з 7 до 23 години необхідно мінімізувати користування електроенергією;

це стосується жителів усіх областей країни;

якщо цього не зробити, то слід готуватися до тимчасових відключень.

"Також, від завтра (мовиться про 20 жовтня – 24 канал) в містах буде обмежене використання вуличного освітлення", – повідомили в ОП.

Додали, що це вимушені кроки, тому всі разом повинні працювати на своєму фронті.

Світло вимикатимуть по всіх областях, проте не одночасно

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини", що відключатимуть світло по всій території України, проте не одночасно.

"В першу чергу, вони (обмеження електрики – 24 канал) стосуватимуться підприємств та заводів. Але все таки, якщо нам буде недостатньо електроенергії загалом по країні, то будуть віялові відключення по всій території і це буде стосуватись населення також", – пояснив Тимошенко.

Заступник Андрія Єрмака звернувся до всіх українців та повідомив, що 20 жовтня буде дуже важкий день через обстріли Росії, які були 19 жовтня та перед цим.

"Тому завтра потрібно з 7 години ранку і до 23 години вечора мінімізувати користування електроенергією і це стосується кожної області України", – заявив Кирило Тимошенко.

В Укренерго пояснили, що відбувається з енергосистемою

В компанії заявили, що знову потрібна допомога українців, адже ​​19 жовтня наша енергосистема зазнала нових ракетних атак Росії, проте в Укренерго знайшли можливість 19 жовтня не вводити обмеження споживачів.

20 жовтня по всій Україні можуть бути застосовані заходи обмеження споживання з 7:00 ранку до 22:00 вечора. Де саме, в який час – дивіться, будь ласка, на сайтах ваших операторів розподільчих мереж (обленерго). Відключення будуть почергові – тривалість черги також визначає обленерго, але не більше 4 годин,

– повідомили в компанії.

Там пояснили, що це вимушений крок, адже з 10 жовтня українська енергосистема зазнала атак ворога більших, ніж за 8 місяців війни. У компанії пояснили, що:

19 жовтня росіяни знову атакував цивільну енергетичну інфраструктуру;

тому 20 жовтня компанія застосує контрольовані прораховані обмеження споживачів, які треба здійснити, щоб система працювала збалансовано.

Людей закликали, що треба до 7 ранку 20 жовтня мати заряджені телефони, пауербанки, запас води, ліхтарики і батарейки до них, а також теплі шкарпетки і ковдри.

Причина завтрашніх (20 жовтня – 24 канал) обмежень – дефіцит потужності в системі. Не виключаємо, що з настанням холодів ми проситимемо про вашу допомогу частіше,

– повідомили в Укренерго.

Там також додали, що на сайті Міністерства енергетики можна знайти посилання на сайти операторів мереж, які публікують оголошення про застосування обмеження споживачів.

У ОВА закликали економити світло

Окрім того, очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус закликав жителів Чернігівщини та представників бізнесу перейти до найвищого рівня економії ресурсів, щоб:

вберегти енергосистему країни;

дати їй можливість оговтатися від чисельних ударів.

"Від завтра, 20 жовтня, із 7:00 до 23:00 години вимикаємо все зайве", – закликав очільник ОВА.

Окрім того, глава Рівненської ОВА Віталій Коваль заявив, що нам вкотре важливо згуртуватися і спільними зусиллями зекономити електроенергію. Адже тільки так вдасться зберегти енергетичну систему України.

У Тернополі попередили про відключення світла

Міський голова Сергій Надал зазначив, що росіяни атакували інфраструктуру ракетами, пошкоджено електромережі. Саме тому містян попередили про можливе аварійне вимкнення світла. Відтак жителям порадили зарядити телефони та зробити запас води.

Через сильний обстріл пошкоджено обладнання електромереж в сусідніх областях. Можливе аварійне вимкнення світла. Я прошу вас зробити запас води, тримати зарядженими телефони,

– наголосив Надал.

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