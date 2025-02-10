Завтра знову в Україні вимикатимуть світло: які категорії постраждають

В Україні у вівторок, 11 лютого, також впродовж дня будуть застосовувати обмеження застосування електроенергії. Причиною називають пошкодження критичних об'єктів.

Вищезгадані обмеження потужності будуть застосовувати лише для промисловості та бізнесу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.

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В які години не буде світла

Згідно з оприлюдненою інформацією, обмеження, які передбачені для промисловості та бізнесу будуть тривати з 07:00 до 11:00 та з 15:00 до 21:00. Водночас відключення для побутових споживачів наразі не прогнозуються.

Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак,

– нагадують в Укренерго.

Зауважують, енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. Також закликають споживати електроенергію ощадливо.

Зверніть увагу! Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Стежте за інформацією на сайті чи офіційних сторінках обленерго вашого регіону у соцмережах.

Нагадаємо, що напередодні також застосовували відповідні обмеження.