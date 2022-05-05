Завжди був серед найсміливіших, – Зеленський відреагував на загибель журналіста Махова
Володимир Зеленський відреагував на загибель журналіста Олександра Махова, якого вбили російські окупанти.
Махов був добровольцем з перших днів війни
Зеленський розповів історію загиблого воїна під час звернення 5 травня, повідомляє 24 канал. Президент додав, що українці могли бачити його репортажі на телеканалах "Україна" і "Дом". Могли читати його коментарі та дописи.
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Він завжди був таким – із власною позицією. Патріотичною та щирою. І завжди без марнославства. І завжди був серед найсміливіших, серед перших,
– зазначив Зеленський.
У 2017 році Махов першим з українських журналістів був на нашій станції в Антарктиді. Саме він був тим журналістом, яки 2 тижні жив у Нових Санжарах, куди привезли українців з Китаю, як почалась пандемія.
З першого дня був на фронті. Доброволець. Ветеран АТО. Боєць 95-ї десантно-штурмової бригади.
Боєць хотів повернути Луганськ
Зеленський розповів, що Олександр Махов був родом з Луганської області. Тож, по-особливому відчував, що значить ця війна.
Сьогодні він загинув на Харківщині, у боях під Ізюмом. Йому було 36 років. Мої щирі співчуття близьким, друзям. Хай його син Владислав знає: Росія відповість за цю смерть. Ми обов'язково здобудемо для України перемогу,
– наголосив Зеленський.
Війна забирає найкращих
Про смерть бійця стало відомо ввечері 4 травня. Про це повідомила редакція телеканалу "Україну 24", де працював Олександр.
Від обстрілів окупантів загинув Олександр Махов. Олександр висвітлював події на передовій. Служив у Збройних силах України. Олександр називав "невеликою відпусткою" відрядження на Антарктиду в перерві між роботою на фронті. Війна забирає найкращих. Вічна пам'ять!
– йдеться у повідомленні.
Від обстрілів загину журналіст Олександр Махов / Фото фейсбук Олександр Махов
Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким нашого колеги Олександра Махова! Це біль та величезна втрата для нашої країни. Герої не вмирають!