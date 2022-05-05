Завжди був серед найсміливіших, – Зеленський відреагував на загибель журналіста Махова

Володимир Зеленський відреагував на загибель журналіста Олександра Махова, якого вбили російські окупанти.

Махов був добровольцем з перших днів війни

Зеленський розповів історію загиблого воїна під час звернення 5 травня, повідомляє 24 канал. Президент додав, що українці могли бачити його репортажі на телеканалах "Україна" і "Дом". Могли читати його коментарі та дописи.

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Він завжди був таким – із власною позицією. Патріотичною та щирою. І завжди без марнославства. І завжди був серед найсміливіших, серед перших,

– зазначив Зеленський.

У 2017 році Махов першим з українських журналістів був на нашій станції в Антарктиді. Саме він був тим журналістом, яки 2 тижні жив у Нових Санжарах, куди привезли українців з Китаю, як почалась пандемія.

З першого дня був на фронті. Доброволець. Ветеран АТО. Боєць 95-ї десантно-штурмової бригади.

Боєць хотів повернути Луганськ

Зеленський розповів, що Олександр Махов був родом з Луганської області. Тож, по-особливому відчував, що значить ця війна.

Сьогодні він загинув на Харківщині, у боях під Ізюмом. Йому було 36 років. Мої щирі співчуття близьким, друзям. Хай його син Владислав знає: Росія відповість за цю смерть. Ми обов'язково здобудемо для України перемогу,

– наголосив Зеленський.

Війна забирає найкращих

Про смерть бійця стало відомо ввечері 4 травня. Про це повідомила редакція телеканалу "Україну 24", де працював Олександр.

Від обстрілів окупантів загинув Олександр Махов. Олександр висвітлював події на передовій. Служив у Збройних силах України. Олександр називав "невеликою відпусткою" відрядження на Антарктиду в перерві між роботою на фронті. Війна забирає найкращих. Вічна пам'ять!

– йдеться у повідомленні.



Від обстрілів загину журналіст Олександр Махов / Фото фейсбук Олександр Махов

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким нашого колеги Олександра Махова! Це біль та величезна втрата для нашої країни. Герої не вмирають!

Нічне звернення Зеленського за 4 травня: дивіться відео