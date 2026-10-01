Про це йдеться у публікації блогера Михайла Шнайдера, який посилається на матеріали сторони захисту. У них зазначається, що первинне кримінальне провадження №236 стосувалося скасування процедури відбору постачальника сировини для ОПЗ.

У лютому – на початку березня 2020 року ОПЗ проводив конкурс із відбору партнера для давальницької переробки газу в мінеральні добрива. Серед учасників була, зокрема, "Укрнафтобуріння", яка на фінальному етапі запропонувала найкращі цінові умови. 10 березня наглядова рада ОПЗ скасувала конкурс.

Захист Сенниченка пов’язує заяву Дубінського та подальший розвиток кримінального провадження з інтересами "Укрнафтобуріння". Серед тодішніх співвласників компанії називали Ігоря Коломойського. Водночас ці твердження є версією сторони захисту і потребують оцінки разом з іншими доказами у справі.

У публікації Шнайдера також порушується питання, чи могло кримінальне провадження спочатку використовуватися у межах комерційного конфлікту, а згодом бути пов’язаним із боротьбою за контроль над ОПЗ та Об’єднаною гірничо-хімічною компанією.

Окремо адвокат Богдан Устименко раніше пов’язував звинувачення Сенниченка з діяльністю Фонду державного майна щодо зменшення впливу великих приватних груп на державні підприємства. Цю позицію адвокат публічно висловлював у 2023 році.

Водночас офіційна версія слідства суттєво відрізняється від аргументів захисту. За даними НАБУ і САП, у справі йдеться про діяльність злочинної організації, яка, за версією слідства, діяла у ФДМУ та була пов’язана з епізодами щодо ОПЗ й ОГХК. 4 вересня 2026 року обвинувальний акт у справі скерували до суду. За даними антикорупційних органів, дії учасників організації спричинили державі понад 700 мільйонів гривень збитків.

Таким чином, у справі існують дві принципово різні версії її походження та розвитку. Захист звертає увагу на обставини виникнення першого провадження, заяву Дубінського та можливі комерційні інтереси навколо ОПЗ. Натомість НАБУ і САП стверджують, що розслідували діяльність злочинної організації та завдання збитків державним підприємствам. Остаточну оцінку цим обставинам має дати суд.