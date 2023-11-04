Чергові маніпуляції: білоруський опозиціонер проаналізував заяви Лукашенка
Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко вкотре осоромився. Під час зустрічі з трудовим колективом Білоруської АЕС він заявив, що Україна "все одно буде наша".
Білоруський опозиціонер Павло Латушко прокоментував 24 Каналу слова Лукашенка. Так, самопроголошений президент вдався до чергових маніпуляцій.
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Як відомо, початковий задум Путіна й Лукашенка полягав у створенні так званої "союзної держави", до якої планували приєднати також Україну після її окупації. Але цим планам не судилося здійснитись.
Тому Лукашенку лишаються лише низькосортні маніпуляції. Своєю заявою він хотів:
- демотивувати українців;
- дати сигнал Заходу – "досить допомагати Україні";
- в очах білоруського суспільства мати вигляд супермудрого правителя, який буцімто передбачив усе з найпершого дня.
Лукашенко знову вирішив повчати Зеленського
Самопроголошений президент вкотре нагадав про свою розмову з Володимиром Зеленським на початку повномасштабного вторгнення. Мовляв, він попереджав, що нібито Україна "нікому не потрібна".
Латушко вважає, що ця теза повна цинізму.
"Лукашенко – боягуз і зрадник, тому що, заявляючи подібне, він фактично говорить: "я на місці Зеленського став би на коліна, підняв руки й почав цілувати п'яти кремлівському господарю"", – констатував білоруський опозиціонер.
Про що свідчать заяви Лукашенка: дивіться відео 24 Каналу
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