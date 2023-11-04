Чергові маніпуляції: білоруський опозиціонер проаналізував заяви Лукашенка

Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко вкотре осоромився. Під час зустрічі з трудовим колективом Білоруської АЕС він заявив, що Україна "все одно буде наша".

Білоруський опозиціонер Павло Латушко прокоментував 24 Каналу слова Лукашенка. Так, самопроголошений президент вдався до чергових маніпуляцій.

До вашої уваги "Україна все одно буде наша": Лукашенко видав нову порцію маячні

Як відомо, початковий задум Путіна й Лукашенка полягав у створенні так званої "союзної держави", до якої планували приєднати також Україну після її окупації. Але цим планам не судилося здійснитись.

Тому Лукашенку лишаються лише низькосортні маніпуляції. Своєю заявою він хотів:

демотивувати українців;

дати сигнал Заходу – "досить допомагати Україні";

в очах білоруського суспільства мати вигляд супермудрого правителя, який буцімто передбачив усе з найпершого дня.

Лукашенко знову вирішив повчати Зеленського

Самопроголошений президент вкотре нагадав про свою розмову з Володимиром Зеленським на початку повномасштабного вторгнення. Мовляв, він попереджав, що нібито Україна "нікому не потрібна".

Латушко вважає, що ця теза повна цинізму.

"Лукашенко – боягуз і зрадник, тому що, заявляючи подібне, він фактично говорить: "я на місці Зеленського став би на коліна, підняв руки й почав цілувати п'яти кремлівському господарю"", – констатував білоруський опозиціонер.

Про що свідчать заяви Лукашенка: дивіться відео 24 Каналу

Лукашенко хворіє і "брязкає зброєю": останні новини про самопроголошеного президента