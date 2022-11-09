У Латвії відхрестились від скандальних заяв одного з мерів про Крим та Бучу

У МЗС Латвії відреагували на заяви мера міста Даугавпілс Андрейса Елксніньша, який називав Крим "російським". Наголосили, що це суперечить зовнішньополітичній позиції країни.

Eсі латвійські чиновники повинні поважати зовнішньополітичну позицію країни. На цьому наголосив міністр закордонних справ Едгарс Рінкевичс.

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Глава МЗС нагадав офіційну позицію Латвії

Рінкевичс закликав Елксніньша також суворо дотримуватися цієї позиції. Глава МЗС нагадав, що Латвія засуджує незаконну неспровоковану агресію Росії проти України. Він додав, що це порушення статуту ООН та міжнародного права.

Крім того, міністр наголосив, що Латвія визнає незалежність і суверенітет України в її міжнародно визнаних кордонах. Крим, Севастополь, Запорізька, Донецька, Луганська та Херсонська області – це міжнародно визнані території України.

Бутафорські референдуми, влаштовані Росією на українських територіях у 2014 та 2022 роках, і їхні результати нелегітимні й не відображають волевиявлення українського народу,

– додав Рінкевичс.

Що відомо про скандал

Мер Даугавпілса, другого найбільшого міста Латвії, Андрейс Елксніньш ляпнув, мовляв, Крим належить Росії. Ба більше, він не назвав саму Росію агресором.

Ба більше, чиновник оскандалився заявою про вбивства цивільних на Київщині. Він сказав, нібито "за все, що сталося, відповідальні і Росія, і Україна, і США".

У МЗС України зазначили, що висловлювання цього маргінального діяча не показують ані офіційну позицію дружньої Латвії, ані погляди абсолютної більшості латвійців.

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