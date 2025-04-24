Раціональні думки та проросійські наративи: що у своїй заяві наговорив Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо сказав, що військового варіанту розв'язання війни проти України немає. Росія буцімто не хоче захопити усю територію нашої держави. А Україна не може відтіснити окупантів до позицій 2014 року. В цій заяві багато чого "накидали до купи".

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що в заяві Рубіо є частка раціональних думок. Але він поширив деякі проросійські наративи.

Дивіться також Ультиматум США Україні та новий план: хто зірвав переговори в Лондоні і як Америка "вмиває руки"

Чого очікувати від США

Як наголосив Клочок, незрозуміло на чому базується думка Рубіо про те, що Путін не хоче захопити усю територію України. Усі чудово розуміють плани російського диктатора. Наразі у нього дійсно немає можливостей реалізувати навіть ідею захоплення тих територій, які він дописав у свою "конституцію".

Однак те, що в майбутньому переговорні позиції України можуть бути гіршими, це, на жаль, правда. На сьогодні Сполучені Штати не надають військової допомоги нашої держави. Якщо вона і йде, то це ще від адміністрації Байдена.

Також навряд чи європейці зможуть компенсувати допомогу від Сполучених Штатів. У них свої проблеми.

Враховуємо діалог між Лондоном, Парижем та Вашингтоном. Вони намагаються хоча б зберегти військову підтримку США для Європи. Гегсет прямо сказав, що Штати не будуть дбати про безпеку Європи. Тоді які будуть пріоритети в Європи? Вони будуть самі накопичувати зброю, щоб бути готовими до військової агресії Росії,

– зазначив Клочок.

Також Рубіо та інші посадовці говорили, що Штати можуть вийти з переговорного процесу. Поки видається, що вони не поспішають цього робити. Але такий сценарій дійсно можливий.

Нагадаємо, ексрадник Трампа Джон Болтон вважає, що погрози адміністрації Трампа щодо виходу з переговорів щодо війни в Україні є цілком серйозними. Ймовірно, вони роздратовані, що все йде значно важче, ніж вони того очікували.