Речник президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував абсурдну заяву Дональда Трампа про потребу нового лідера в Україні. Чиновник сказав, що у Володимира Зеленського нібито відсутня політична воля для зупинки війни.

У Москві наголошують на необхідності ухвалення складних рішень та визнання так званих "реалій на землі" для виходу на мирне врегулювання. Про це посадовець розповів у розмові з пропагандистськими ЗМІ.

Що сказали у Москві?

Речник президента Росії стверджує, що саме українська влада повинна взяти на себе відповідальність за припинення бойових дій. За його словами, очільник Білого дому вважає прихід нового керівника в Києві необхідною умовою для досягнення домовленостей.

Трамп сказав, що, на його думку, настав час для нового президента. Чому? Тому що президент України повинен ухвалити дуже відповідальні й дуже складні рішення для зупинки цієї війни,

– цинічно заявив Пєсков.

Представник Кремля стверджує, що нібито українська сторона відмовляється від кроків у напрямку деескалації. Водночас він підкреслив, що для російського керівництва принциповим залишається визнання "реалій на землі" та мирне врегулювання. Чому країна-агресорка тоді посилила удари по мирному населенню, Пєсков не пояснив.

Нагадаємо, у суботу, 10 жовтня, Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський мав багато можливостей врегулювати конфлікт, але не зробив цього. У зв'язку з цим американський політик закликав провести вибори в Україні та обрати лідера, здатного домовитися з Росією.

У неділю, 11 жовтня, спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв прокоментував заклик Трампа змінити президента України. Москва схвально сприйняла слова Трампа про необхідність виборів в Україні.