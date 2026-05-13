Подання заяви на відстрочку у Резерв+ і ЦНАП: у Міноборони сказали, чи варто робити це одночасно

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, втім деякі військовозобов'язані мають законні відстрочку від призову. Подати заявку на отримання відстрочки можна через Резерв+ та ЦНАП, втім звертатись до обох установ одночасно не рекомендують.

Про це повідомляє Міноборони України.

Дивіться також Отримали повістку поштою: коли потрібно з'явитися до ТЦК і як уникнути штрафу

Чи можна подати заявку на відстрочку одночасно в ЦНАП та Резерв+?

У відомстві пояснили, що подавати заявку на відстрочку одночасно через Резерв+ та ЦНАП технічно можливо, однак робити цього не радять.

У Міноборони зазначили, що запит у застосунку Резерв+ зазвичай обробляється до 48 годин, тоді як через ЦНАП ця процедура може тривати до 14 днів. Якщо ж відстрочку вже оформлено через застосунок, подане звернення у ЦНАП автоматично закриють, оскільки послуга вважатиметься наданою.

Важливо! У коментарі 24 Каналу адвокатка і власниця адвокатського бюро Поліна Марченко зауважила, що дедалі частіше військовозобов'язаних ставлять на облік вже після виключення через непридатність стану здоров'я. Повернення на облік громадян, яких уже виключили з нього, є незаконним. Водночас військовозобов'язаних, яких зняли з обліку, можуть повернути назад.

Хто може втратити відстрочку?

Під час дії воєнного стану не підлягають мобілізації особи з інвалідністю незалежно від групи інвалідності. Водночас мобілізація і такої категорії осіб можлива – ідеться про випадки, коли громадяни добровільно підписують контракт та вступають на службу у війську.

Також підставою для мобілізації може стати повторна ВЛК – в разі перегляду стану здоров'я та визнання людини придатною до служби їй скасують інвалідність і право на відстрочку анулюється.