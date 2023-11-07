"Не пригадую, коли він був тут": в ОП різко відповіли на заяви Юнкера про корупцію в Україні

Колишній президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер висловився щодо України. Він вважає, що наша держава тотально корумпована. Андрій Єрмак здивований такими заявами Юнкера.

Днями Жан-Клод Юнкер давав інтерв'ю німецькому виданню Augsburger Allgemeine. У ньому він засудив тих європейських чиновників, які обіцяють Україні швидкий вступ у ЄС. Юнкер вважає, що Україна "корумпована на всіх рівнях суспільства", тож не варто "давати неправдиві обіцянки" щодо вступу.

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Що кажуть у Зеленського

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в інтерв'ю виданню Politico прокоментував цю заяву Юнкера.

Я категорично відкидаю твердження, що Україна дуже корумпована. Ці виклики трапляються по всьому світу, але чи не могли б ви навести мені приклад іще однієї країни, яка в умовах цієї жахливої ​​війни зробила б реформи такого масштабу,

– каже Єрмак.

Також керівник ОП додав: не пригадує, щоб Юнкер бував в Україні протягом кількох останніх років, тож така оцінка дивна.

На переконання Єрмака, візит президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн до Києва є дуже хорошим знаком. Він назвав це потужним кроком на шляху до вступу України до ЄС.

"Це те, чого ми очікуємо, тому що ми робимо все, щоб це відбулося", – підсумував Єрмак.

Що потрібно для вступу в ЄС

Очікується, що Єврокомісія рекомендуватиме країнам ЄС почати переговори про вступ з Україною – про це говоритимуть на грудневому саміті. Але спершу має бути опубліковано звіт Єврокомісії про прогрес України у виконанні реформ, потрібних для вступу.

На його публікацію очікують 8 листопада. На цій підставі вже прийматимуть рішення про відкриття переговорів про вступ до Євросоюзу.

Жан-Клод Юнкер був у Києві задовго до повномасштабної війни – у 2019-му. Тоді він вважав, що ЄС може пишатися Україною – про це сказав під час пресконференції за підсумками 21-го саміту Україна – ЄС. Що цікаво, у дев'яностих його називали головним лобістом України, а вже 2017-го говорив, що Україна "не є європейською країною в сенсі її членства в Європейському Союзі". Імовірно, заяви Юнкера залежать від політичної кон'юнктури.

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Заяви Урсули фон дер Ляєн

Вона досить оптимістично налаштована щодо вступу нашої держави до ЄС, утім, вважає, що поразка Путіна не стане автоматично перемогою України. Чому Ляєн такої думки та що потрібно Україні – читайте на 24 Каналі.