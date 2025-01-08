"Будапештський меморандум – це х***я": Укрпошта хоче випустити нову марку з цитатою Зеленського

Нещодавно Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману. У ході розмови президент України назвав Будапештський меморандум "х***ею".

В Укрпошті розглядають можливість випуску нової марки, присвячену цій заяві, повідомляє 24 Канал з посиланням на генерального директора компанії Ігоря Смілянського.

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Що відомо про нову марку про Будапештський меморандум

В Укрпошті розглядають можливість створення поштової марки з написом "Будапештський меморандум – це х…я".

Поки ви голосуєте за найкращу марку 2024 року, ми вже розмірковуємо про перші випуски 2025-го. А після інтервʼю президента подумалось, чи не продовжити серію "Русскій воєнний корабль, іді… !" маркою "Будапештський меморандум - це х…я". Що скажете, буде популярною?,

– написав Смілянський.

Як виглядає проєкт марки, присвяченої словами Зеленського / фото Ігоря Смілянського

Зауважимо, в інтерв'ю Зеленський різко розкритикував Будапештський меморандум. "Усім було пох*ру на Україну, на цих людей, на ці гарантії", – заявив він. Президент підкреслив, що не можна довіряти папірцю, в якому написано, що "повірте, ми вас врятуємо", якщо на вас нападуть.

Зеленський нагадав, що Будапештський договір передбачав, що Україна проводить консультації, якщо порушена її територіальна цілісність. Відповідно усі країни-гаранти мають терміново зустрітися. Втім, жодна із цих держав не відповіла на листа та не приїхала.