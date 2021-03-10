У Меркель відреагували на заяву Зеленського про зустріч "нормандської четвірки"

Ангела Меркель взяла до уваги заяву Володимира Зеленського щодо "нормандської четвірки". Раніше український лідер висловив готовність провести зустрічі окремо з кожним із лідерів держав-учасниць.

Про реакцію німецької сторони на слова Зеленського виданню розповів представник уряду Німеччини.

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Позиція Меркель щодо заяви Зеленського

Уряд взяв до відома заяву українського президента. Канцлерка (Ангела Меркель – 24 канал) регулярно підтримує контакт зі Зеленським та іншими учасниками нормандського формату,

– заявили в уряді.

Водночас урядовець не уточнив, коли саме може бути зустріч "нормандської четвірки" або ж двостороння зустріч Зеленського та Меркель.

Що раніше сказав український президент

Виступаючи 9 березня на всеукраїнському форумі "Україна 30", президент заявив, що готується до переговорів з кожним лідером "нормандської четвірки" окремо на випадок, якщо зустріч в нормандському форматі не відбудеться.

У Тристоронній контактній групі уточнили, що це не означає, що український лідер готовий вести переговори з Володимиром Путіним.