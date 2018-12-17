Заява РФ про підготовку Україною провокацій: у МЗС різко відповіли на слова Лаврова

В Україні вже навіть не здивовані, наскільки російська дипломатія перетворилася на знаряддя брехні Кремля, звинувачуючи Україну у "підготовці провокацій". Але це – чергова інформаційна операція РФ.

Про це йдеться у офіційному коментарі МЗС України стосовно слів очільника МЗС РФ Сергія Лаврова про провокацію, яку начебто готує Україна на межі з окупованим Кримом.

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Насправді, це Росія розгорнула на кордонах з Україною понад 80 тис. військ у повній бойовій готовності, розмістила ракетні комплекси "Іскандер", передислокувала на територію Криму 100 бойових літаків нового типу Су-27 та Су-30, які здатні діяти на всій глибині чорноморського регіону та майже всій території України. Тільки за останні два місяці кількість російських танків на нашому кордоні збільшилась на 300 одиниць,

– заявляють в українському відомстві.

Також вітчизняні дипломати нагадали про відкриту агресію Росії поблизу Керченської протоки. У МЗС певні, слова Лаврова мають на меті прикрити мілітаризацію Криму та Донбасу.

"Лавров лякає Україну і міжнародне співтовариство "провокаціями", шукаючи пропагандистсько-дипломатичне прикриття мілітаризації Росією окупованого Криму, Донбасу та розгортанню на кордонах України свого наступального потенціалу", – мовиться у коментарі.

В МЗС додають, що Україна збирається повернути собі окуповані території, але не військовим шляхом, а – політико-дипломатичним.

"Чергова брехня РФ сьогодні буде спростована схваленням Резолюції ГА ООН "Проблема мілітаризації АР Крим та міста Севастополь (Україна), а також частин Чорного і Азовського морів". Суверенітет України над Кримом і Донбасом буде повернуто, але не військовим, а політико-дипломатичним та міжнародно-правовим шляхом", – повідомляють у відомстві.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що в останні дні грудня президент України Петро Порошенко готує провокацію на межі з анексованим Росією Кримом, і отримає від Росії відповідь таку, що "мало не здасться". На такі слова Лаврова вже відреагував прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Він сказав, що Україна ніколи і ніде "не створювала прецедентів щодо провокацій".