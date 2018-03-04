Заява Волкера про ліквідацію "ЛНР" і "ДНР": у Росії вступилися за терористів
Голова Комісії Ради Федерації з інформаційної політики Олексій Пушков переконує, що терористи Донбасу є частиною мінських угод, відтак без їхньої згод жодних миротворців на окупованих територіях Сходу України не буде.
Про це політик написав у своєму Twitter.
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"Спецпредставник США зі зриву мінських угод Волкер вимагає ні багато ні мало ліквідувати "ЛНР" і "ДНР". Забув, видно, що вони – частина мінських угод. І без їхньої згоди жодних миротворців на Донбасі не буде", – підкреслив він.
Як стверджує Пушков, за таких підходів перспектива місії Волкера прямує до нуля.
Нагадаємо, раніше спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що так звані "ЛНР" і "ДНР" слід ліквідувати, оскільки їх створила Росія задля маскування своєї ролі на Донбасі.