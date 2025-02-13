Дипломати НАТО "неприємно здивовані" заявами міністра оборони США Гегсета про Україну, – ЗМІ

Новий міністр оборони США Піт Гегсет обійняв посаду 25 січня, але вже встиг відзначитися гучними заявами про Україну. Європейські дипломати НАТО "неприємно здивовані" його висловлюваннями.

Один із них назвав зміну політики США схожою на примушення України до "превентивної капітуляції". Про це у середу, 12 лютого, повідомив Euractiv, передає 24 Канал. Видання посилається на власні джерела.

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Як відреагували в Європі

Напередодні під час свого першого "Рамштайну" Піт Гегсет сказав, що звільнення всієї окупованої Росією території "є нереальною метою", а вступ України до НАТО не є реалістичним результатом дипломатичного врегулювання конфлікту.

За словами очільника Пентагону, "гонитва за цією ілюзорною метою лише продовжить війну і спричинить більше страждань". Проте припинення бойових дій і досягнення стабільного миру досі є пріоритетом для Дональда Трампа.

У Європі такі короткі коментарі швидко викликали резонанс, пише Euractiv. Кілька дипломатів НАТО буцімто сказали, що вони вражені тим, що ці заяви пролунали ще до початку мирних переговорів в Україні.

Хоча після телефонної розмови Трампа з Путіним ці коментарі, мабуть, не викликають подиву,

– додають у виданні.

Європейські союзники "нервово" очікували першого візиту нової адміністрації США, адже зазвичай це можливість "обережно принюхатися одне до одного і знайти спільну мову". Однак Гегсет, прибувши до Брюсселя, "відкинув звичайний етикет і перейшов одразу до справи".

До слова, також міністр оборони США повідомив, що американські війська не братимуть участі в миротворчій місії в Україні. Ба більше, за його словами, положення статті 5 НАТО – відповідно до якої США зобов’язуються реагувати в разі нападу на союзника – не повинні поширюватися на європейські сили, які відправлять в Україну для забезпечення післявоєнного миру.