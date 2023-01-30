Психолог пояснив цинічні заяви Сімоньян про "братній народ" та ядерну зброю

Маргаріта Сімоньян продовжує вражати абсурдними заявами. Її виступи свідчать про те, що російська пропагандистка має певні порушення мислення.

Про це 24 Каналу розповів психолог Спартак Суббота. В одному з шоу на російському пропагандистському телебаченні Сімоньян видала чергову порцію маячні про Україну.

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Зокрема, пропагандистка зачепила тему ядерного шантажу з боку Росії. Маріонетка Кремля заявила, що вона не знає, чи Москва може завдати ядерного удару. Водночас Сімоньян додала, що особисто вона не випробовувала б ядерну зброю, бо їй "шкода пташок та квіток".

Чому змінився наратив Сімоньян про ядерну зброю

Психолог зауважив, що така зміна риторики пов'язана з персональними санкціями від Заходу.

Коли на Заході активізувалися люди, які займаються санкціями і постійно почали брати на олівець, хто що каже, то російські пропагандисти зрозуміли, що це може спричинити серйозні наслідки. Після цього у них змінився наратив,

– сказав Суббота.

Він додав, що російські пропагандисти заспівали про те, що не треба застосовувати ядерну зброю проти "дружніх країн". Однак насправді, за словами психолога, росіяни й не можуть завдати ядерного удару.

"Після використання такого виду зброї Росія не існуватиме вже взагалі як територія. Це буде непридатна до життя земля", – наголосив Суббота.

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Пропагандисти можуть використати певні заяви після закінчення війни

Російські пропагандисти постійно вихваляються тим, що нібито можуть завдати Україні ще більшої шкоди, ніж зараз. При цьому наголошують, що Росія не робить таких кроків.

Постійний наратив, що вони начебто нам допомагають тим, що не роблять гірше, Росія може використовувати вже після того, як ми переможемо у війні,

– зауважив психолог.

За словами Субботи, такі заяви росіяни можуть використати для пом'якшення свого становища. Мовляв, вони не хотіли чогось робити, але їх змусила російська влада.

"Зібрання людей, яким вже не допомагає психіатрія"

Також Сімоньян на пропагандистському шоу заявила про те, що Захід озброює ворога Росії, тобто українців. А одразу наступним реченням сказала: "Українці нам не вороги". Ба більше, раніше пропагандистка говорила про те, що українці – це "братній народ" для росіян.

Суббота зазначив, що всі заяви Сімоньян – це відверта маячня. За словами психолога, подача інформації на пропагандистських шоу нагадує зібрання людей дуже похилого віку, які мають серйозні вади, яким вже і психіатрія не дуже допомагає.

"Вони зібралися, і один з них – Наполеон, інша – імператриця. Вони всі говорять про якусь маячню. І будують плани про те, як захопити, наприклад, котельню. А після цього приходить санітар і каже: "Так, у вас одна таблеточка, у вас – інша. Йдіть вже спати", – сказав Суббота.

Паралогічне мислення Сімоньян – один з проявів психічних розладів

Він додав, що російські пропагандисти справді нагадують психічно хворих людей.

Спартак Суббота Психолог У мене складається відчуття, що вони реально мають певні психічні вади. Адже людина не може відділити основне від другорядного. Паралогічне мислення – це один з проявів формального порушення мислення, яке буває дуже часто при серйозних психічних розладах.

Психолог додав, що, втім, наявність психічного розладу передбачає, що така людина колись мала бути здоровою.

"Ці люди мають деструктивний погляд на життя"

Що ж до російських пропагандистів, то тут, ймовірно, більше йдеться про характеристику людини.

"Ці люди мають деструктивний погляд і спотворену форму розуміння цього життя, якщо вони взагалі розуміють, що це таке. У них просто йде комунікація через порушення мисленнєвих процесів. Тобто вони взагалі не можуть логічно мислити", – наголосив психолог.

Суббота додав, що жодна з думок посіпак Путіна не є логічною й адекватною. Зокрема, повна відсутність здорового глузду спостерігається у ще одного російського пропагандиста – Владіміра Соловйова.

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