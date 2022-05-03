Заяви Орбана – це виконання обіцянок перед Путіним

Перед світом стоїть глобальне запитання – підтримка свободи чи авторитаризму. І заяви Орбана – лише виконання обіцянок та зобов'язань, які він дав перед Путіним, коли вони домовлялись.

Про це у ефірі 24 каналі заявив політолог Андрій Вігиринський. Він також додав, що тепер нам зрозуміла природа цих заяв про ненакладання санкцій та усього іншого.

Читайте також У РНБО кажуть, що Угорщина заздалегідь знала, що Путін планує напад на Україну

Тепер, опираючись на слова пана Данілова, можна зрозуміти, чому він ці зобовязання брав. Адже нам вчора пояснили, що ГУР отримало інформацію про те, що у разі успіху Росії у війні з Україною – Угорщина забере частину територій собі,

– зазначає експерт.

"Орбан має наміри та бажання і цілком ймовірно, що мав і політичні домовленості з Путіном про відхід частини Закарпаття до Угорщини," – говорить Вігиринський.

Угорщина переслідує не лише імперські амбіції

На думку політичного експерта, економічна вигода завжди очевидна, адже за час ковіду усі логістичні послуги сильно здорожчали. Якщо раніше, переправити контейнер з товаром коштувало 2 тисячі доларів, а зараз 14 тисяч. Окрім біржових цін ми ще бачимо дефіцит ресурсу. Одна справа – товар, а інша – доставити його.

Для Орбана це цілком націоналістичний мотив, щоб не накладати санкції, ніби для того, щоб "захистити кишені угорців",

– стверджує Андрій Вігиринський.

Водночас, якщо ми візьмемо до уваги "глобальне переформатування світу" під уявлення Путіна, то таке "переформатування" зовсім не влаштовує Захід, частиною якого є Угорщина. Але якщо західні країни не хочуть переформатування, то потрібно чимось жертвувати, переконаний експерт.

Чи піде Угорщина на провокації на території України: дивіться відео