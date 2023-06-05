РДК бояться менше, ніж ЗСУ: чи буде Пригожин захищати Бєлгород

Євгєній Пригожин та Рамзан Кадиров заявили, що готові обороняти Бєлгородську область. За їхніми словами, щоб заступити на бойове чергування та завадити "звільненню" потрібен лише наказ російського диктатора Владіміра Путіна.

Цілком імовірно, що блазні Путіна все ж зважаться стати на захист російських прикордонних областей. Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець та політолог Кирило Сазонов.

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Чи будуть Бєлгородщину обороняти

Кирило Сазонов пояснив, що є лише одна причина, чому, ймовірно, Пригожин та Кадиров можуть рватися в бій за Бєлгородську область.

Готові, тому що всіх російських повстанців вони все ж таки бояться ще поки менше, ніж ЗСУ,

– зауважив він.

За його словами, ні Пригожин, ні Кадиров не мають жодного бажання повертатися на український фронт і там добряче отримувати від українських захисників.

"Бєлгород для них лайт варіант", – додав він.

Втім, ймовірність того, що Путін все ж дасть наказ своїм блазням ставати на захист Бєлгородщини мінімальна. Російському диктатору у бункер доносять лише хороші новини й переконують його в тому, що ситуація контрольована.

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