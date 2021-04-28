Заяви пробивають дно, – Бабін про ідею окупантів шукати воду під Азовським морем

Заяви поплічників Росії про наміри шукати воду для потреб окупованого Криму під дном Азовського моря є пропагандою. Україна має реагувати на це дипломатичним способом.

Експредставник президента України в Криму Борис Бабін заявив, що Росія після окупації Криму зіткнулась з водною кризою, яку й досі не може вирішити. Як він розповів, країна-агресор розуміє, що вона не має можливостей для забезпечення півострова цим ресурсом.

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Шукати воду в Азовському морі не будуть

За словами Бабіна, воду в Азовському морі ніхто не добуватиме, а всі висловлювання окупантів є лише пропагандою. Зокрема, вони спрямовані на населення Росії.

Ці заяви дійсно пробивають дно, але здорового сенсу,

– наголосив він.

Водночас він не виключив можливості того, що окупанти намагаються щось робити для розв'язання проблеми.

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Бабін також зазначив, що через розкрадання українського шельфу окупанти забезпечили енергетичний баланс на півострові. Однак вони не можуть налагодити водний баланс, адже військовий комплекс агресора потребує води, якої там нема.

Втім, за словами Бабіна, для місцевого населення вода є, а гуманітарної катастрофи там не існує.

Ідея окупантів шукати воду під Азовським морем є пропагандою: дивіться відео

Що цьому передувало