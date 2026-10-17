Фейкові "перемоги" Росії: Генштаб ЗСУ спростував заяви Герасимова про нібито просування на фронт

Керівництво російської армії 17 жовтня поширило фейкові звіти про захоплення десятків населених пунктів на Донеччині та Запоріжжі. В українському Генштабі заявили, що українські сили від початку осені звільнили більше позицій, ніж зміг захопити ворог.

Про це повідомив виданню "РБК-Україна" речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов.

Що кажуть українські військові про вигадки росіян?

За слова Ковальова, очільник російського генштабу Валерій Герасимов намагається створити ілюзію перемог через брак реальних результатів на полі бою. За його словами, доповідь ворожого керівництва цілком побудована на маніпуляціях та перебільшеннях.

Генеральний штаб Збройних ЗСУ має факти, які спростовують неправдиві заяви російського командування щодо ситуації на лінії бойового зіткнення,

– зазначив речник.

Міста Донбасу залишаються під контролем ЗСУ

Російське командування стверджує, що з початку вересня нібито окупувало понад 1800 квадратних кілометрів території та 92 населені пункти. Проте у Генштабі підкреслили, що Добропілля на Донеччині повністю перебуває під контролем України.

Так само не відповідають дійсності твердження ворога про взяття Костянтинівки, Олексієво-Дружківки та прорив до околиць Краматорська. Станом на ранок 17 жовтня у Костянтинівці українські оборонці тримають позиції та продовжують відбивати ворожі штурми.

Не відповідає дійсності й повідомлення про наступ на передмістя Слов'янська та контроль над Миколаївкою. На південну околицю Миколаївки спромоглася інфільтруватися лише незначна група противника, для ліквідації якої військові проводять ударно-пошукові дії.

Ситуація біля Запоріжжя та на Дніпропетровщині

Вигадкою виявилися і заяви про нібито захоплення Новопавлівки та Новоандріївки, а також бої за сам Оріхів. Усі ці населені пункти надійно утримують Сили оборони, а фронт залишається на відстані 22 кілометрів від Запоріжжя, а не п'яти кілометрів, як запевняли в Москві.

Крім того, російські підрозділи вкотре вигадали захоплення Великомихайлівки у Дніпропетровській області. Село повністю контролюють українські війська, а бойові зіткнення тривають щонайменше за вісім кілометрів на схід.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, подібні інформаційні вкиди про просування окупанти використовують регулярно. Нагадаємо, раніше ми писали про спростування чуток біля Садків на Сумщині, де українські воїни також відкинули вигадки та зберегли зайняті рубежі.