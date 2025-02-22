Після різких заяв Трампа: ISW спростували міфи про війну в Україні та підтримку Заходу

Попри прагнення Росії продовжувати війну та "повзуче" просування окупаційних військ із значними втратами, Москва не має можливості захопити Україну в найближчому майбутньому. Київ все ще не втрати підтримку країн Заходу.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію ISW.

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Що відомо про матеріал ISW із "факт-чеком"

У матеріалі наведені ключові факти про ситуацію в Україні, зокрема щодо обстановки на фронті, з інформацією політичного характеру, переговорного процесу, а також втрат серед військових, загибелі мирних жителів і руйнування інфраструктури внаслідок російської агресії.

Крім того, в публікації розглянуто обсяг допомоги, наданої Україні США та європейськими країнами.

Цей матеріал аналітиків з’явився після серії гучних заяв президента США Дональда Трампа на адресу Володимира Зеленського, в яких пролунали суперечливі твердження про війну, підтримку Києва з боку Вашингтона, а також готовність до переговорів із Росією і не тільки.

Попри те, що ISW не згадує останні висловлювання американського лідера, у їхньому звіті за 21 лютого 2025 року містяться факти, які фактично спростовують його заяви.

Скільки Росії знадобиться років, щоб окупувати всю Україну

Експерти ISW зазначають, що наразі російські війська окупували близько 20% території України. За нинішніх темпів просування їх знадобиться понад 83 роки, щоб захопити решту країни. Аналітики зауважили, що це за умови, що армія Росії може "нескінченно довго зазнавати величезних втрат особового складу".

Також експерти звертають увагу, що темпи просування окупантів значно сповільнилися впродовж останніх 3 місяців. Водночас росіяни все ж досягають "незначних територіальних здобутків ціною великих втрат особового складу".

За підрахунками аналітиків, російські війська просувалися із середньою швидкістю 27,94 квадратного кілометра на добу у листопаді 2024 року, 18,1 квадратного кілометра – у грудні 2024-го, 16,1 квадратного кілометра – у січні цього року.

Скільки українських міст було зруйновано

Багато найбільших міст України, зокрема Київ, Львів, Дніпро та Одеса, уникли руйнування та продовжують функціонувати. Росія зрівняла з землею деякі українські міста під час нападу та окупації, наприклад Маріуполь,

– йдеться у публікації.

Однак решта міст, які розташовані на 80% підконтрольній Україні території, залишилися "в основному недоторканими", за винятком навмисних російських ударів по критичній і цивільній інфраструктурі.

Чи можливо провести вибори в Україні

В Інституті вивчення війни пояснили, що Конституція України забороняє уряду проводити вибори чи вносити зміни до Конституції під час дії воєнного стану.

Тож, додають американські експерти, український уряд не може конституційно призупинити воєнний стан, доки Росія продовжує створювати загрозу для України.

Українські опозиційні політики, включно з тими, хто історично балотувався проти Зеленського, заявляли, що проведення виборів в умовах воєнного стану було б незаконним і аморальним,

– зазначили у публікації.

Чи зазнала Україна "мільйонних" втрат

Експерти підкреслюють, що за жодною достовірною оцінкою Україна не зазнала "мільйонних" втрат, як серед цивільних, так і серед військових.

Крім того, аналітики нагадали, що 16 лютого Зеленський заявив, що з початку повномасштабного вторгнення у війні загинули 46 тисяч військових ЗСУ, і були поранені понад 390 тисяч військовослужбовців.

Американські офіційні особи оцінюють кількість втрат українських військових у межах 60 000 – 70 000, але жодне авторитетне джерело не наводить оцінки втрат, близьких або в мільйони,

– йдеться у матеріалі.

Аналітики додали, що згідно з інформацією ООН, станом на кінець 2024 року Росія вбила понад 12 тисяч мирних громадян України.

Яка частка допомоги Україні від Європи

Європа (включно з членами Європейського Союзу та інституціями ЄС, а також Норвегією та Великою Британією) випередила США за кумулятивною прямою (військовою та невійськовою) допомогою, виділеною Україні (не враховуючи витрати передових сил США, розгорнутих у Східній Європі).

Загальна сума допомоги Україні від Європи становить 166 мільярдів доларів, також до 2030 року мають виділити ще 34,7 мільярда доларів.

Загалом країни Європи пообіцяли виділити Україні майже 205 мільярдів доларів – понад 174 мільярди доларів від ЄС, 13,9 мільярда доларів від Норвегії та 16,2 мільярда доларів від Великої Британії. Водночас США виділили на допомогу Україні 183 мільярди доларів.

Ці цифри не включають зобов'язання ЄС і G7 щодо надання кредитів Україні, фінансованих коштом доходів, отриманих від заморожених російських активів. Європейські кредити Україні забезпечені доходами від заморожених російських активів, а не України,

– зазначають експерти.

Аналітики додали, що ЄС надає Україні 20 мільярдів доларів позик, які забезпечені надзвичайними доходами від знерухомлених суверенних активів Росії, а не України.

Крім того, у публікації звертають увагу на те, що в розпорядженні ЄС перебуває приблизно 220,5 мільярда доларів російських заморожених активів.

Наразі із заморожених російських активів Україна отримала 1,6 мільярда доларів, ще 3,2 мільярда доларів виділено у вигляді позик у січні 2025 року.

Чи зловживала Україна допомогою США

Аналітики зауважили, що значна частина коштів, які Штати виділили для України, залишається в США для фінансування вітчизняної військово-промислової бази та поповнення американських запасів.

Експерти додали, що урядові установи США ретельно контролюють решту американської допомоги, яка безпосередньо надається Україні. 11 січня минулого року Управління генерального інспектора Міністерства оборони США повідомило, що не виявило доказів незаконного використання допомоги.

Чи відмовлялася Україна від діалогу з Путіним

Аналітики звернули увагу на те, що 19 лютого 2022 року – за п'ять днів до повномасштабного вторгнення, Зеленський запропонував Путіну зустрітися. Тоді глава Кремля проігнорував це і 24 лютого 2022 року віддав наказ почати наступ на Україну.

Вони також зазначили, що Зеленський у березні 2022 року закликав до прямих переговорів з Путіним "у будь-якому форматі", та пропонував піти на компроміс щодо вступу України до НАТО. Водночас Кремль вимагав повної капітуляції та демілітаризації України.

"Зеленський також висловив відкритість до обговорення статусу окупованих українських територій за умови, що український народ ратифікує будь-яку угоду на референдумі. Путін відхилив і цю пропозицію", – підкреслили в Інституті вивчення війни.