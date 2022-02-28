Заявка вже доставлена у Брюссель, час настав, – Зеленський про членство України у ЄС
28 лютого 2022 , 23:54Читать новость на русском
Заявка України щодо членства у Євросоюзі доставлена у Брюссель та офіційно зареєстрована. Українці чекали цього 30 років.
Нарешті час для такого кроку настав. Про це заявив Володимир Зеленський у новому відеозверненні, повідомляє 24 канал.
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За словами президента, українці вибороли своє право бути разом з усіма у Європі.
Заявка вже доставлена у Брюссель, офіційно зареєстрована. Час настав,
– наголосив Зеленський.
Вечірнє звернення Зеленського від 28 лютого: дивіться відео
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