Заявка вже доставлена у Брюссель, час настав, – Зеленський про членство України у ЄС

Заявка України щодо членства у Євросоюзі доставлена у Брюссель та офіційно зареєстрована. Українці чекали цього 30 років.

Нарешті час для такого кроку настав. Про це заявив Володимир Зеленський у новому відеозверненні, повідомляє 24 канал.

До теми Думаю, наша відповідь буде позитивною, – євродепутат про заявку України у ЄС

За словами президента, українці вибороли своє право бути разом з усіма у Європі.

Заявка вже доставлена у Брюссель, офіційно зареєстрована. Час настав,

– наголосив Зеленський.

Президенти 8 країн написали відкритий лист на підтримку швидкого вступу України у Євросоюз.

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