Зазіхають на правий берег: про що говорять окупанти на окупованій Херсонщині

Херсонський колаборант Владімір Сальдо озвучив вимоги щодо російського контролю над територіями по обидва береги Дніпра в Херсонській, Запорізькій і Дніпропетровській областях. Про це повідомив Американський інститут вивчення війни.

Журналістка з Херсона Євгенія Вірлич в ефірі 24 Каналу пояснила, що Інститут вивчення війни періодично аналізує повідомлення з американських, українських та російських джерел, включно з російською пропагандою.

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Не визначились з претензіями на території

За її словами, тому до такої інформації потрібно ставитися обережно. Однак сам факт заяв Сальдо підтверджено. Моніторинг каналів показує: окупанти досі не визначилися з територіальними претензіями.

То вони говорять про збереження лише захоплених територій, то знову висувають претензії на всю Херсонщину, Запоріжжя й Дніпропетровщину,

– сказала Вірлич.

Вона підкреслила, що основна аудиторія російської пропаганди – це росіяни та мешканці окупованих територій. Їм нав'язують думку, що вони вже "в Росії", тоді як насправді ситуація там критична: немає води й світла.

Реальний стан справ суперечить пропаганді. А на підконтрольних Україні територіях російська брехня тільки злить людей, наприклад у Херсоні чи Бериславі,

– зазначила журналістка.

Вірлич додала, що можливо, частина меседжів також спрямована на іноземну аудиторію, однак Сальдо англійською не володіє, тому інформацію адаптують російські пропагандисти. Вона підсумувала, що контент для окупованих територій часто кардинально відрізняється від того, що росіяни подають світовій спільноті.

До речі, Владімір Сальдо – український політик, який став відомим через співпрацю з російськими окупаційними силами під час повномасштабної війни. Після захоплення Херсона російськими військовими у 2022 році він очолив так звану "тимчасову адміністрацію Херсонської області", створену за підтримки Кремля.

Наступного року його призначили "губернатором" окупованої частини Херсонщини. Після відступу російських військ із правобережної частини області адміністративний центр окупантів перенесли до Генічеська.

