Збанкрутілі таксисти в Таїланді створили город на своїх авто: фото й відео з протесту
Джерело:Associated Press
У Таїланді збанкрутілі таксисти розбили городи на дахах своїх авто. Водії Бангкоку в такий спосіб вирішили привернути увагу до кризи, яку спричинив коронавірус.
Через пандемію влада оголосила в місті локдаун. Відтак сотні перевізників опинилися без роботи.
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Збанкрутілі таксисти в Таїланді влаштували акцію протесту
Працівники двох кооперативів таксі застелили автомобілі чорними мішками для сміття та створили імпровізований город. На даху транспортних засобів вони висадили різноманітні овочі, серед яких:
- помідори;
- огірки;
- квасоля.
Акція містить не лише демонстративний характер. Водії й справді зайнялися садівництвом, адже це має їм дати змогу прогодувати свої сім'ї.
Таксисти облаштували город на даху авто / Фото Getty Images
За словами учасників протесту, жодної іншої користі наразі від їхніх машин тепер немає. З 3 тисяч авто, які мають у своїх парках 2 фірми, на вулицях Бангкока працюють лише 500. До того ж частину з них власники взяли в кредит.
Змагаючись за поодиноких клієнтів, таксисти чимдужче знижували ціни, що відбилося на їхніх доходах. Крім цього, водії повинні щоденно сплачувати виплати в розмірі 300 тайських батів (240 гривень – 24 канал). Втім вони не мають на це грошей, тому більшість просто залишають свої авто на вулицях.
Представники кооперативів таксі винні близько 2 мільярдів тайських батів (понад 1,5 мільярди гривень – 24 канал) банку. Водночас уряд досі не надав бізнесу прямої фінансової підтримки.
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