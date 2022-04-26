Збережемо тисячі робочих місць, – Зеленський про скасування Лондоном мита на наші товари

Володимир Зеленський подякував Борису Джонсону за швидку та позитивну реакцію на запит України. Зокрема мовиться про скасування усіх без винятку мит та квот на імпорт українських товарів.

Відповідну заяву президент озвучив ввечері 26 квітня. Тобто на 62 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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Президент прокоментував рішення Лондона

Володимир Зеленський заявив, що вдячний Великій Британії і особисто прем'єр-міністру Борису Джонсону за швидку і позитивну реакцію на запит України про лібералізацію торгівлі. Президент пригадав, що зараз це особливо важливо для підтримки нашої держави.

Британія оголосила про скасування усіх без винятку мит та квот на імпорт українських товарів. Це дозволить нам зберегти тисячі робочих місць в умовах війни і забезпечити суттєву активізацію економічних відносин з Британією,

– сказав Зеленський.

Президент додав, що очікує аналогічних рішень від інших партнерів. Адже це важливо й для інших країн, тому що це додає стабільності глобальним ринкам, особливо – ринку продовольства, який через війну Росії проти України вже за крок від масштабної цінової кризи.

"Можемо уникнути кризи тільки одним шляхом: посилювати співпрацю і тиснути на Росію, щоб вона відмовилась від цієї війни", – пояснив президент.

Скасування мита Великою Британією: коротко

26 квітня 2022 року уряд Великої Британії ухвалив рішення, яким скасував усі мита на товари, що надходять до Великої Британії з України в рамках чинної угоди про вільну торгівлю.

На такий крок пішли, щоб допомогти українській економіці.

Британський секретар міжнародної торгівлі Енн-Марі Тревельян пояснювала, що цей крок також дасть поштовх для українського бізнесу, який бере участь у ключових експортних поставках, таких як ячмінь, мед, консервовані помідори та птиця.

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