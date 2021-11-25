На зберігання в централізоване сховище передали першу партію ядерного палива

У централізоване сховище передали першу партію відпрацьованого ядерного палива. Загалом 30 контейнерів доставили з Рівненської атомної електростанції.

Усі контейнери містять солебітумний компаунд. Його транспортування виконали фахівці Аварійно-технічного центру "Енергоатому".

Важливо У НАТО думають, чи не розмістити ядерну зброю у Східній Європі: Кремль вже зреагував

Далі проводитиметься підготовка передачі радіоактивних відходів з інших українських АЕС.

Початок передачі РАВ на державне сховище – результат численних організаційних і технічних заходів... На черзі – підготовка передачі експлуатаційних радіоактивних відходів, які накопичуються на Южно-Українській, Хмельницькій та Запорізькій АЕС",

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про централізоване сховище

Централізоване сховище "Вектор" – це комплекс об'єктів, призначених для зберігання і захоронення радіоактивних відходів (РАВ), що надходять з усіх українських підприємств, на яких вони утворюються.

Сховище збудувала американська компанія Holtec International. Централізоване сховище обслуговуватиме 3 українські атомні станції:

Рівненську,

Хмельницьку,

Південноукраїнську.

Залізницею звідти доправлятимуть відпрацьоване паливо. Там, у Чорнобилі, його перевантажать із транспортних контейнерів – у контейнери для зберігання і заллють бетоном.

Відкриття Централізоване сховище "Вектор" / Фото Міністерства енергетики України

Що цьому передувало

Зауважимо, що необхідність зберігання відпрацьованого ядерного палива на території України з'явилася після того, як у 2020 році наша країна припинила співпрацю у цьому питанні з Росією.

Відмова вивозити на тимчасове зберігання і переробку у Росію паливо українських АЕС дасть змогу "Енергоатому" заощадити 150 – 200 мільйонів доларів на рік.