Зберігайте пильність, – Єнін про ймовірність перебування диверсантів у містах України

МВС закликає українців бути уважними та пильними. Якщо побачили підозрілу людину – обов’язково телефонуйте на 102. Так ви допоможете викрити російських диверсантів.

Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін в ефірі телеканалу "Рада", передає 24 канал.

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Потрібно бути дуже уважними

Очевидно, що Росія заздалегідь готувалася до вторгнення, тому диверсанти могли заїхати в Україну ще до війни. Цих людей регулярно виявляють: допомагає співпраця МВС, СБУ, поліції та місцевих комунальних підприємств.

Ми не маємо жодних ілюзій, що частина ДРГ можуть перебувати в населених пунктах України і чекають відповідного моменту. Саме тому закликаю всіх зберігати пильність та інформувати правоохоронців, зокрема на 102, щодо диверсантів, – зазначив пан Єнін.

Додамо, виявити диверсанта можна за багатьма ознаками: у них може бути чіткий російський акцент; вони зазвичай не орієнтуються на місцевості й нетипово поводяться. Обов’язково звертайте увагу на людей, які фотографують військові об’єкти, блокпости тощо.

"Якщо ви бачите, що в орендовану квартиру заселились люди брутальної статури, небагатослівні, тягають спортивні сумки (в яких може бути зброя – 24 канал) – зателефонуйте до СБУ чи поліції", – раніше розповідав в коментарі 24 каналу колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

Якщо ви побачили підозрілу людину, яка може бути диверсантом – телефонуйте на 102 або ж пишіть на офіційний чат-бот СБУ t.me/stop_russian_war_bot

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