Збили майже всі: ворог запустив по Україні 75 "Шахедів"

Загарбники у ніч проти 25 листопада випустили по території України рекордну кількість дронів. Основний напрямок удару був спрямований на Київ.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук розповів, що майже 40% знищених цілей у їх активі. Тому генерал відзначив бойову роботу мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України, пише 24 Канал.

Дивіться також Рекордна кількість дронів та 6-годинна тривога: деталі масованої атаки на Київ 25 листопада

Скільки "Шахедів" збили наші військові

Запущено близько 75 ударних БпЛА типу Shahed-131/136. 71 – знищено протиповітряною обороною!

– заявив генерал-лейтенант.

Повітряні сили ЗСУ розповіли, що 75 ворожих дронів вороги запустили по Україні з:

російського Приморсько-Ахтарська;

з району Курської області.

Основний напрямок удару – місто Київ,

– заявили військові.

За їхніми даними, переважну більшість дронів збили у Київській області. Однак наша протиповітряна оборона працювала щонайменше у шести регіонах України:

Київській;

Сумській;

Дніпропетровській;

Запорізькій;

Миколаївській;

Кіровоградській областях.

Окрім того, на Дніпропетровщині знищили також керовану авіаційну ракету Х-59.

Орієнтовно о 11:07 Повітряні сили повідомили уточнену інформацію – протиповітряна оборона знищила 74 ударних безпілотники типу Shahed-131/136. Тобто фактично всі, за винятком одного ворожого дрона – 74 із 75.

Дивіться також Понад 60 збитих дронів та 6-годинна тривога: деталі масованої атаки на Київ 25 листопада

Які наслідки атаки дронами по Києву