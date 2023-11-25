Збили майже всі: ворог запустив по Україні 75 "Шахедів"
Загарбники у ніч проти 25 листопада випустили по території України рекордну кількість дронів. Основний напрямок удару був спрямований на Київ.
Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук розповів, що майже 40% знищених цілей у їх активі. Тому генерал відзначив бойову роботу мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України, пише 24 Канал.
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Скільки "Шахедів" збили наші військові
Запущено близько 75 ударних БпЛА типу Shahed-131/136. 71 – знищено протиповітряною обороною!
– заявив генерал-лейтенант.
Повітряні сили ЗСУ розповіли, що 75 ворожих дронів вороги запустили по Україні з:
- російського Приморсько-Ахтарська;
- з району Курської області.
Основний напрямок удару – місто Київ,
– заявили військові.
За їхніми даними, переважну більшість дронів збили у Київській області. Однак наша протиповітряна оборона працювала щонайменше у шести регіонах України:
- Київській;
- Сумській;
- Дніпропетровській;
- Запорізькій;
- Миколаївській;
- Кіровоградській областях.
Окрім того, на Дніпропетровщині знищили також керовану авіаційну ракету Х-59.
Орієнтовно о 11:07 Повітряні сили повідомили уточнену інформацію – протиповітряна оборона знищила 74 ударних безпілотники типу Shahed-131/136. Тобто фактично всі, за винятком одного ворожого дрона – 74 із 75.
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Які наслідки атаки дронами по Києву
- Росія у ніч проти 25 листопада запустила по Києву рекордну кількість дронів – у Київській міській військовій адміністрації розповіли, що ця атака стала наймасованішою з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
- За даними КМВА, у місті є пошкодження внаслідок падіння уламків дронів. Зокрема, у Солом'янському районі у двох людей гостра реакція на стрес, у 5-поверховому будинку є руйнування на 2 поверсі, вибиті шибки з першого по п'ятий поверх, було загоряння на території дитячого садочку та в нежитловому приміщенні на площі 100 метрів квадратних.
- Окрім того, в Дніпровському районі – уламки впали на верхні поверхи багатоповерхівки, сталося задимлення, у Голосіївському районі – на зону зелених насаджень, у Печерському районі – незабудовану територію.
- У Міненерго розповіли, що в результаті атаки дронів у Києві без світла залишається 77 житлових будинків та 120 установ.